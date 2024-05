Ezio Oliva responde a críticas por ir a discoteca mientras Karen Schwarz trabaja: “Me seguirán viendo”

Ezio Oliva se defiende tras acudir a discoteca en Cochinola y asegura que seguirá disfrutando de la vida nocturna. | América TV

Ezio Oliva fue encarado en el programa ‘América Hoy’ por haber asistido a la discoteca ‘Cochinola’ mientras su esposa, Karen Schwarz, se encontraba trabajando en el extranjero. Durante la emisión del magazine matutino manifestaron su incredulidad ante la situación y pidieron al cantante que aclare los hechos.

Con un tono firme, el exintegrante de Adammo explicó que había informado a la madre de sus hijos de sus planes y que no había realizado ninguna actividad sin su conocimiento. “Le dije a Karen que iba a dejar a nuestras hijas dormidas”, afirmó, respondiendo a la pregunta directa de Janet Barboza sobre si dejó solas a las pequeñas.

Al respecto, el intérprete no dudó en defender su derecho a disfrutar de la vida nocturna. “Quiero que lo sepa el Perú entero que me van a seguir viendo en lugares, en Cochinola y en discotecas, pero si me ven haciendo algo malo, ahí es diferente”, declaró tajantemente.

En esa línea, Oliva destacó que su vida nocturna no afecta su rol como padre ni su relación con la esposa. “Fui a Cochinola y le dije a Karen: ‘Voy a dejarlas dormidas”, resaltó el artista peruano.

La respuesta de Karen Schwarz

Karen Schwarz, presente también en el programa a través de la videollamada grupal, tomó la palabra para subrayar que su relación de 11 años de matrimonio con Ezio Oliva se basa en la confianza y en acuerdos mutuos.

“Bajo nuestra experiencia, nuestras reglas de juego dicen que Ezio y yo tenemos un anillo simbólico, Ezio no es de mi propiedad (...) Yo decido estar con él, Ezio es un gran papá y dejó a nuestras hijas bien dormidas”, explicó la exazafata de ‘El Último Pasajero’, defendiéndolo.

Esta situación ha generado un amplio debate en las redes sociales, con diversas opiniones sobre el equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades familiares.

Ezio Oliva y la crisis económica que vivió

Ezio Oliva relató en una edición de ‘La Linares’ la complicada situación económica que atravesó luego de la disolución de su banda, Ádammo, en un testimonio donde resaltó sus dificultades financieras y la manera en que logró salir adelante.

El músico peruano confesó no haber ahorrado lo suficiente durante el auge de la popularidad del grupo, lo que lo dejó prácticamente en la bancarrota. Recordando aquellos tiempos, mencionó que se quedó con menos de 1500 dólares y varias deudas acumuladas, incluyendo la adquisición de su primer automóvil y el alquiler de un departamento.

En su testimonio, indicó que tuvo que mudarse a la casa de un amigo cercano y comenzó a vender zapatillas en el Óvalo Gutiérrez para sobrevivir, mientras evitaba la atención de los periodistas de espectáculos de ‘Magaly TeVe’. “Yo estaba literalmente en la bancarrota”, afirmó.

El apoyo de Karen a Ezio durante bancarrota

Durante este período, conoció a Karen Schwarz y, a pesar de sus limitaciones financieras, surgió entre ambos una relación que terminó siendo sólida y duradera. Oliva contó a Verónica Linares que, tras sus primeras citas, decidió sincerarse con ella sobre su situación económica.

“Le dije: Karen, me encantas, me gustas mucho, pero no tengo nada que ofrecerte, solo tengo ganas de que esto funcione”, recordó el artista. La joven, por su parte, le respondió que ya estaba al tanto de sus problemas y que no le importaban, lo cual marcó el inicio de su relación.

“Karen es de otro planeta, definitivamente la gente no la conoce, es una maravilla de persona. Para que yo no me sintiera mal, me pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague. Ese tipo de cosas me marcaron muchísimo y te habla de lo que verdaderamente es una persona. Lo hacía porque yo le decía que no podía (invitarla), pero ella era como: Vamos a comer”, expresó.

Karen Schwarz y Ezio Oliva son ahora considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. Se conocieron en 2011 cuando el cantante fue invitado al programa ‘El Último Pasajero’ y se han casado tres veces en diferentes ceremonias: civil, religiosa y simbólica.