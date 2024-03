Ezio Oliva confiesa que Karen Schwarz pagaba sus cuentas: “Me pasaba la tarjeta por debajo de la mesa”

Ezio Oliva resalta el apoyo de Karen Schwarz cuando cayó en bancarrota | La Linares. Canal N

Ezio Oliva habló sobre la difícil situación económica que atravesó luego que la banda Ádammo se disolviera para siempre. Según el músico peruano, no tenía trabajo y solo había ahorrado un poco de dinero para sobrevivir, el cual no le alcanzaba para saldar sus deudas ni para complacer los gustos de Karen Schwarz, con quien recién estaba saliendo.

En la reciente edición de ‘La Linares’, Ezio Oliva admitió haber cometido un error al no ahorrar lo suficiente durante el auge de su popularidad. La separación de Ádammo lo dejó prácticamente sin dinero y con varias deudas pendientes, las cuales contrajo al adquirir su primer automóvil y alquilar un departamento de soltero. “Yo estaba literalmente en la bancarrota”, señaló.

Con menos de 1500 dólares en el bolsillo, Ezio Oliva indicó que se mudó a la casa de su mejor amigo y empezó a vender zapatillas en el Óvalo Gutiérrez, viviendo con el constante miedo de que los reporteros de ‘Magaly TeVe’ —revista de la periodista de espectáculos Magaly Medina—lo fotografiara en esa difícil situación.

El cantante Ezio Oliva dio detalles inéditos de su vida personal y familiar jamás contados/Foto: 'La Linares' Canal N

“Una marca de zapatillas nos auspició durante todo el tiempo que duró Ádammo, entonces yo tenía como 200 pares. Me fui al Óvalo Gutiérrez, pero yo me acuerdo de que en esa época estaba la gente de la revista de Magaly tomando fotos a los que salían del cine y yo decía: ‘¿Cómo hago para que no me ampayen vendiendo zapatillas para vivir?’. Y negocié con un señor para que no le diga a nadie que estoy vendiendo y, la verdad, es que fue un caballero. Nunca dijo nada (...) Con eso almorzaba, con eso me movía, ponía gasolina, estuve así seis meses, fue duro”, dijo.

¿Cómo lo apoyó Karen Schwarz?

Ezio Oliva relató que, en la época en la que aparentaba que le estaba yendo viendo económicamente tras la separación de Ádammo, conoció a Karen Schwarz y quedó perdidamente enamorado de ella. Luego de las primeras salidas románticas, el cantante le confesó que en realidad no tenía dinero para seguir conquistándola.

Karen Schwarz contó que Ezio Oliva terminó con ella al inicio de su romance. Ella decidió perdonarlo tiempo después.

“No tenía ni para invitarla a comer porque nuestro vacilón era recogerla de su casa e ir manejando en el carro. Me empezó a desbordar por completo lo que sentía por ella, entonces me dije internamente: ‘O le cuento un cuento o soy honesto, súper frontal y crudo con ella’. Así que le dije: Karen, me encantas, me gustas mucho, pero no tengo nada que ofrecerte, solo tengo ganas de que esto funcione”, recordó el artista.

El intérprete señaló que Karen Schwarz lo sorprendió de sobremanera cuando le respondió que ella era consciente de sus problemas económicos. “Me dijo: ¿Tú crees que no me he dado cuenta? A mí no me interesa. Ahí empezó nuestra historia de amor real”, sostuvo Enzo, quien creyó que la modelo terminaría cansándose de su falta de dinero con el pasar del tiempo, pero no fue así.

“Karen es de otro planeta, definitivamente la gente no la conoce, es una maravilla de persona. Para que yo no me sintiera mal, me pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague. Ese tipo de cosas me marcaron muchísimo y te habla de lo que verdaderamente es una persona. Lo hacía porque yo le decía que no podía (invitarla), pero ella era como: Vamos a comer. Yo me sentía súper mal, pero ella me pasaba la tarjeta y me decía que estuviera tranquilo”, señaló.

Ezio Oliva recordó cómo Karen Schwarz lo apoyó económicamente tras la separación de Ádammo.

¿Cuántos hijos tienen Karen Schwarz y Ezio Oliva?

Karen Schwarz y Ezio Oliva son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Se conocieron en 2011, cuando el cantante fue como invitado al fenecido programa ‘El Último Pasajero’ de Latina Televisión y donde ella era azafata del equipo rojo. Sin imaginarlo, ese encuentro sería el inicio de su historia de amor. Ahora tienen dos hijas juntos y se han casado tres veces: por civil, religioso y de manera simbólica.