Jorge Luna se arrepiente de haber brindado entrevista a Verónica Linares “No quería estar sentado ahí”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se pronuncian tras polémica | Hablando Huevadas - Youtube

En una de sus recientes emisiones de su programa en YouTube, Hablando Huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza abordaron las críticas que vienen recibiendo después de brindar una entrevista a Verónica Linares en ‘La Linares’. Los conductores le dijeron a la presentadora de América Televisión que no les gusta perder tiempo saludando a los fanáticos que se les acercan.

Estas declaraciones han causado gran revuelo, siendo Luna y Mendoza objeto de cuestionamientos. Ante ello, Jorge expresó su arrepentimiento, pero no por lo dicho, sino por haberle concedido una entrevista a la periodista.

“Voy a pedir unas disculpas, por dar una entrevista a Verónica Linares, ese fue mi error”, dijo Jorge Luna, quien indicó que le ha pedido a su madre que no entre a redes ni mucho menos escriba defendiéndolo.

Jorge Luna hace mea culpa, pero por haber brindado entrevista a Verónica Linares.

“Fuera de bromas, por un tema de salud mental, en una situación como esta no ves redes, no ves noticias, le pedí a mi mamá que deje de estar peleando en TikTok... Hay varios (comentarios) que se repiten, ‘que comes gracias a ellos’ y mil cosas más, entre esos está también ‘no fue las formas’”, acotó el conductor de Hablando Huevadas.

Los presentadores hicieron hincapié en que la discusión suscitada no era nueva para ellos, recordando que desde 2019, el eslogan de su programa ya insinuaba una postura similar respecto a la relación con su audiencia.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza analizan el retiro de Hablando Huevadas. (YouTube)

Luna y Mendoza indicaron que este tipo de reacción negativa parece ser un ataque organizado, dado que han mantenido una postura constante sobre su interacción con el público a lo largo de los años. Destacaron que siempre han sostenido que no grabarían saludos ni se tomarían fotos de maneras que no consideran genuinas, argumentando que otros artistas podrían responder de manera diferente, pero ese no es su estilo.

“Para todos los que recién se enteran, Hablando Huevadas 2019, el slogan del programa era ‘Ustedes no nos merecen’, con respeto a las fotos, 20 programas virales con anécdotas de que no me quería tomar las fotos, no grabo saludos, 10 veces. Cualquier artista mermeledo, chupamedias que salga a decir ‘yo encantado de soltarle la mano a mi hijo para tomarme una foto’, si estás buscando eso, no lo vas a conseguir, es mi punto de vista, es lo que ofrecemos, la gente es libre de decidir”, continuó el compañero de Ricardo Mendoza.

Jorge Luna no quería dar entrevista a Verónica Linares

En otro momento, Jorge Luna admitió su incomodidad durante la entrevista con Verónica Linares, mencionando que su expresión y actitud reflejaban su deseo de no estar allí. Reiteró que sus comentarios han sido consistentes a lo largo del tiempo y que lo expresado en la entrevista con Linares era un reflejo de su posición desde hace años.

“Sí, tenía cara de asco, no quería estar sentado ahí, salí hora y cuarenta, tres horas grabé. Sin ánimos de justificar, yo dije lo que dije y lo venimos diciendo hace cuatro años. Lo dije con cara de aburrido, sí”, indicó.

En medio de la polémica, los humoristas también se refirieron a las imitaciones que les dedicaron en el programa ‘JB en ATV’. Los conductores tuvieron gratas palabras hacia Alfredo Benavides y Danny Rosales por hacerlos parodiado.

“¡Bien, carajo! Era mi sueño que Alfredo Benavides me imite”, señaló el popular ‘Richavo’, mientras su compañero se mostró complacido por la caracterización que le hizo Danny Rosales. “No sé si ofenderme o agradecer que no lo pusieron más marrón”, sostuvo en medio de risas.