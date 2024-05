Jorge Luna y Ricardo Mendoza se pronuncian tras críticas: “No conseguirán un artista mermelero y chupamedias”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se pronuncian tras polémica | Hablando Huevadas - Youtube

Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza rompieron su silencio ante las críticas que vienen recibiendo en redes sociales por afirmar que no les agrada saludar ni tomarse fotos con sus fans en la calle. En el más reciente episodio de Hablando Huevadas, ambos defendieron su postura, reiterando su decisión de mantener cierta distancia con su audiencia cuando no están actuando en el escenario.

En un principio, Jorge Luna tomó con humor la situación, señalando que las únicas disculpas que considera necesarias son para sí mismo. “Voy a pedir unas disculpas... pero por haberle dado una entrevista a Verónica Linares. Ese fue mi error”, expresó el humorista, lo que provocó risas entre las 800 personas que asistieron a su último espectáculo.

Conductores de Hablando Huevadas hablaron de la relación que tienen con sus fans fuera del escenario.

Ya en un tono más serio, el integrante de Hablando Huevadas indicó que “por un tema de salud mental” ha evitado ingresar a sus redes sociales, donde está siendo tildado de soberbio. Además, señaló que tiene un equipo que se está encargando de silenciar a todos sus detractores. “Si tú vienes repitiendo lo que dicen en la televisión, que gracias a ti como, estás bloqueado”, aseguró.

Seguido, Jorge Luna expresó su desconcierto por la “cancelación” que él y su compañero están sufriendo, dado que no es noticia nueva que no les guste saludar a sus fans. Según explicó, desde hace años han comunicado a sus admiradores que prefieren no ser abordados en la vía pública.

“Para todos los que recién se enteran, desde el 2019 el eslogan de Hablando Huevadas es ‘ustedes no nos merecen’. Hay como 20 anécdotas virales sobre cómo no me quiero tomar fotos. Y que no grabamos saludos, lo hemos dicho como 10 veces. De todo corazón, si alguien quiere un artista mermelero chupamedias, que salga a decir que está encantado de soltarle la mano a su hijo para tomarse una foto, no lo vas a conseguir”, manifestó.

Los integrantes de Hablando Huevadas se pronuncian.

Añadió que no pedirá perdón por lo que dijo en la entrevista con Verónica Linares. “Yo no voy a salir a justificar ni mier***, lo dijimos y lo venimos diciendo hace cuatro años. Si lo dije con cara de aburrido, pues lo dije con cara de aburrido. Si tú después te sientes con el derecho de decir que mi hijo come gracias a ti, cállate recon****”, sentenció.

Ricardo Mendoza elogió a Alfredo Benavides

Por su parte, Ricardo Mendoza expresó sorpresa ante la magnitud de atención que sus palabras recibieron en la televisión peruana e incluso en la Policía Nacional del Perú, que creó memes basados en sus declaraciones. No obstante, elogió el trabajo realizado por el programa ‘JB en ATV’, el cual los imitó en una de sus últimas emisiones.

“¡Bien, carajo! Era mi sueño que Alfredo Benavides me imite”, señaló el popular ‘Richavo’, mientras su compañero se mostró complacido por la caracterización que le hizo Danny Rosales. “No sé si ofenderme o agradecer que no lo pusieron más marrón”, sostuvo.

JB en ATV parodia a los integrantes de Hablando Huevadas.

¿Qué pasó con Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

Hace unos meses, en conversación con Verónica Linares, los humoristas Ricardo Mendoza y Jorge Luna declararon que no les agrada encontrarse con sus admiradores cuando están fuera de casa, argumentando que pierden tiempo valioso al tomarse fotografías, firmar autógrafos y/o enviar saludos. “Odio fingir que quiero a alguien”, señaló uno de ellos en la entrevista.

“Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle, y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y he trabajado todo el día”, complementó Jorge Luna.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dicen que no les gusta regalarle su tiempo a los fans. La Linares

Sus expresiones generaron gran indignación entre los espectadores y algunos conductores de televisión, como Magaly Medina y Rodrigo González, quienes han mostrado su desaprobación al llamar a los comediantes de Hablando Huevadas mal agradecidos por no apreciar el afecto y respaldo de su audiencia.