Ethel Pozo lleva a su hija a Cancún por sus quince años y desata críticas de Magaly: “¿Es la realidad de los peruanos?”

Ethel Pozo lleva a su hija a Cancún por sus quince años, y Magaly Medina la crítica. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ el 13 de mayo, la conductora Magaly Medina inició su programa comentando sobre el lujoso viaje que Ethel Pozo realizó para celebrar los 15 años de su hija junto a sus compañeras de colegio en Cancún. La conductora de ‘América Hoy’ se mostró en redes sociales feliz de compartir un buen momento con su hija y sus amigas en el extranjero.

Magaly no dudó en criticar a la hija de Gisela Valcárcel, no por el viaje en sí, sino recordando cómo Ethel había criticado anteriormente el viaje de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz a Disney con sus hijos. Magaly expresó su desconcierto, cuestionando si el viaje de Ethel realmente representaba la realidad de los peruanos, como ella había dicho antes en su programa.

“¿Es la realidad de los peruanos?”, preguntó Magaly, señalando la aparente contradicción en las opiniones de Ethel. “Y bueno, oye, ¿y la Ethel? La Ethel, que criticó duramente el viaje de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz con sus hijos a Disney y dijo que esa no era la realidad de todos los peruanos, que cómo es posible. Miren lo que nos acabamos de descubrir, además por ella misma, por sus redes sociales, que su hija se fue de viaje de promoción a la Riviera Maya”, comentó Medina.

“Junto con sus compañeritas de colegio a celebrar, sus 15 años, creo. O sea, fueron todas las chiquitas que celebraban 15 años y se las llevaron a la Riviera Maya. Pero bueno, no dijéramos nada, porque creo que cada padre tiene derecho a llevarle a su hija por sus 15 años, donde le da la gana y donde le da la billetera. Pero lo que pasa es que ella cómo puede criticar a Yaco y a Natalie y a sus niños que los llevó a Disney, si ella miren”, continuó Magaly.

“Esa no es la realidad de todos los colegios peruanos. Todas las niñas quinceañeras de colegios estatales pueden ir a celebrar sus 15 años a República Dominicana o a la Riviera Maya. Por supuesto que no, ninguna, nada, menos las promociones de colegios estatales. No podrían hacer un viaje como lo hacen los colegios particulares, como lo hacen otros colegios que tienen, pues gente más pudiente entre los padres”, añadió.

Medina destacó la ironía de las declaraciones de Ethel, señalando que Pozo hacía lo mismo que había criticado. “Nadie le critica. Lo que pasa es que no hable si tú vas a hacer lo mismo. Porque eso, Ethel, tampoco es la realidad de todos los peruanos, por cierto. Acá, cuando uno no tiene autoridad moral para criticar, uno mejor calladita la boca. Porque además ella hablará como si ella fuera de ese gran segmento desfavorecido.”

Magaly Medina a Ethel Pozo: “Naciste en cuna de oro”

Finalmente, Magaly Medina concluyó su crítica instando a Ethel Pozo a reflexionar sobre sus palabras y acciones, sugiriendo que criticar a otros por sus elecciones de vida cuando uno mismo hace lo mismo es una falta de coherencia.

“Ella toda la vida creció en cuna de oro. Así que acá que nos ven a hacer la pobrecita y a criticar a otros que con el fruto de su esfuerzo pueden llevar a sus hijos a un viaje a Disney. No, pues eso no está bien. Hay que tener un poquito más de cerebro a la hora que van a criticar porque estás criticando tu propio estilo de vida. Bueno, ah, claro, ahí está llegando. Miren, con seis maletas, creo, se compró todo Cancún”, finalizó Magaly.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

Todo empezó por el conflicto entre las presentadoras de América TV, Ethel Pozo y Natalie Vértiz, el cual se intensificó luego de que Pozo criticara el viaje de Yaco Eskenazi a Disney World. El desacuerdo surgió cuando Eskenazi, en su programa digital ‘Palabra de hincha’, compartió que su experiencia en Disney World no fue del todo placentera debido a las largas caminatas y esperas de hasta 60 minutos para ingresar a los juegos, lo que le llevó a comprar boletos de pase rápido, cada uno costando 150 dólares.

“Nosotros quisimos comprarlos en el parque, pero por la alta demanda costaban 300 dólares por persona. ¡Están locos! ¿300 dólares? Luego averiguamos en la mañana y podías comprar el fastpass a 150 dólares, pero recién se activaba a las tres de la tarde. Compramos tres o cuatro, solo los podías usar ese día. Nos subimos como a seis o siete juegos”, relató Yaco Eskenazi, quien aseguró estar ‘desempleado’.

La conductora de ‘América Hoy’, criticó esta actitud, calificando el comentario de Eskenazi como insensible, dado que un viaje a Disney World es un lujo inalcanzable para la mayoría de los peruanos. “Ellos han llevado hasta la nana. Es otra realidad la que están viviendo, hay gente que la pasa mal y no le alcanza el sueldo”, afirmó Pozo en su programa.

La situación se tensó aún más cuando Natalie Vértiz, defendiendo a su esposo, respondió a Pozo en su programa sabatino, insinuando que Pozo disfruta de mayores privilegios que ella. “Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast pass. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”, comentó Vértiz.

Molesta por las insinuaciones de Vértiz, Ethel Pozo respondió asegurando que todo lo dicho por su colega era completamente falso. La comunicadora negó tener el nivel de riqueza que Vértiz le atribuía y defendió su crítica original, subrayando que sus comentarios eran una reflexión sobre las diferencias de realidad económica entre las personas que pueden permitirse viajes lujosos y aquellas que luchan para llegar a fin de mes.