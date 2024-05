Cirujano plástico detalla intervenciones estéticas de Dina Boluarte y el postoperatorio que la ausentó 12 días

Fuente: Panorama

Luis Barrenechea, un cirujano plástico con más de 25 años de experiencia, aseguró este domingo que la presidenta Dina Boluarte se sometió un procedimiento quirúrgico que implica cambios estructurales en el hueso y el cartílago nasal, y que provocó su ausencia de Palacio de Gobierno por al menos “dos semanas”, sin ningún compromiso oficial registrado en su agenda.

En entrevistas otorgadas a Cuarto Poder y Panorama, Barrenechea analizó fotografías disponibles en canales estatales y determinó que el tratamiento efectuado en Boluarte corresponde a una rinoplastia, con lo cual descartó la posibilidad de que haya recurrido a un procedimiento estético no invasivo mediante la aplicación de rellenos dérmicos como el ácido hialurónico.

“Apreciamos una columela o una punta corta. Y en otra foto, a pesar de que está sonriendo, la nariz es más larga. De todas maneras existe un soporte que ahí se ha colocado. Definitivamente, hay un cambio [...] acá hay más que una rinomodelación, hay un procedimiento quirúrgico”, señaló.

El cirujano explicó que durante el postoperatorio, la inflamación tiende a incrementarse durante los primeros tres o cuatro días, aunque empieza a remitir aproximadamente hacia el sexto día. “Además, si vemos que el dorso se ha reducido, implica limar el hueso propio de la nariz, hacer una fractura nasal. Estamos hablando de un acrílico o yeso que se coloca durante siete días. Recién al octavo día, está sin yeso, pero bastante inflamada. Por eso necesita otros cuatro días más [...] Quiere decir que en dos semanas la nariz está bastante presentable”, indicó.

La congresista Ruth Luque pidió a la presidencia información sobre la ausencia de Dina Boluarte por someterse a una cirugía.

Según Hildebrandt en sus trece, que cita fuentes gubernamentales, a mediados de 2023, la presidenta se ausentó por 12 días de sus funciones y suspendió su agenda oficial luego de someterse a una rinoplastia y otros procedimientos faciales para corregir imperfecciones que le causaban insatisfacción.

Durante su retiro, evitó la vida pública, incluidas reuniones del Consejo de Ministros —se presentó de manera virtual— y actividades oficiales. Su agenda de ese período confirma que no tuvo ninguna actividad. Boluarte regresó a Palacio el 10 de julio con una apariencia visiblemente rejuvenecida. Desde entonces, de acuerdo con la revista de investigación, ha seguido recibiendo otros procedimientos de belleza.

“Aparentemente, hay un tratamiento de rejuvenecimiento facial no invasivo. No parece un lifting porque requeriría de tres semanas so más de recuperación. Posiblemente, haya toxina botulínica, bioestimuladores e hilos que le dan un aspecto más juvenil al rostro”, dijo Barrenechea. Panorama estimó que la mandataria habría gastado unos cinco mil dólares en los procedimientos, un monto que supera su salario mensual.

La ausencia presidencial ha puesto en debate un evento posiblemente sin precedentes en el país: la interrupción de las funciones debido a una incapacidad temporal. Según la Constitución, en tales circunstancias, el jefe de Estado debe notificar al Congreso, responsable de declarar dicha incapacidad temporal.

Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Fotos: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La duración del periodo en el que la mandataria no pudo ejercer funciones es un factor crítico que, según expertos consultados por Cuarto Poder, podría conducir a un vacío de poder. “En nuestro, como no tenemos vicepresidente, tendría que haberse comunicado para que sea el presidente del Congreso quien ejerza el cargo”, dijo la constitucionalista Beatriz Ramírez.

“Concentrémonos en el tiempo del descanso y el reposo que ya podemos hoy documentar que la Presidencia del Perú ha tenido un vacío, eso no debería pasar desapercibido. Es posible que la presidenta no haya querido soltar el cargo, pero creo que no ha querido transparentar a la población el motivo de su ausencia”, matizó.

De momento, el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, ha señalado que la ausencia de la gobernante pertenece al ámbito privado, ya que la “Constitución establece el derecho a la intimidad personal”, que “también le asiste a la presidenta”.

Paralelamente, la congresista Ruth Luque solicitó documentación oficial, entre la cual se incluye la agenda presidencial entre el 29 de junio y el 09 de julio de 2023, información sobre el descanso médico tomado por Boluarte, posibles ajustes salariales durante ese intervalo y las actas de las reuniones del Consejo de Ministros efectuadas en ese lapso.