Seis de cada diez peruanos consideró renunciar por una mala relación con su jefe

El estudio fue realizado en el Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. (ESAN)

Cada vez son más los peruanos que han pensado en renunciar debido a la mala relación que mantienen con sus jefes. Así lo demuestra el estudio Líderes o jefes realizado por la plataforma de empleo, Bumeran, y el software de reclutamiento para profesionales hiperconectados, Hiring Room. En dicha investigación, los portales de búsqueda de empleo determinaron que el 60 % de los trabajadores nacionales han considerado la posibilidad de dejar su centro laboral producto del trato con su empleador. Esto, además, representó un incremento de seis puntos porcentuales en relación a la última edición del estudio, el cual fue elaborado en el 2022 y concluyó con un 54 % de trabajadores con este problema.

Tendencia es parecida en otros países de la región

Según Dora Pinedo, quien es jefa del departamento de mercadotecnia en Bumeran, una mala relación entre el jefe y los trabajadores ocasiona casi inevitablemente un bajo clima laboral, en el cual no se permite el desarrollo de un buen ambiente productivo y, a consecuencia, se dan las condiciones para que los grandes talentos de la empresa se muden a la competencia.

“Los resultados refuerzan lo registrado en la edición 2022 del estudio. La tendencia es mayoritaria, pero no solo se observa eso, sino que ha incrementado hasta en seis puntos porcentuales. El papel de los líderes es cada vez más determinante para el desarrollo de un clima laboral sano y la permanencia de los talentos en las organizaciones”, precisó la profesional.

El estudio abarcó hasta cinco países con una conclusión evidente: ninguna de las sociedades encuestadas mostró una mayoría satisfecha con sus dinámicas laborales. Por lo general, las tendencias resultaron parecidas a la nacional. Por ejemplo, en Chile y en Argentina fue incluso mayor: un 77 % de nuestros vecinos sureños y un 70 % de argentinos pensó en renunciar por lo mismo. En Panamá, esta cifra ascendió al 65 %, mientras que en Ecuador un considerable 50 % indicó haber pasado por lo mismo.

El 95 % de los encuestados indicó sentirse con la capacidad para convertirse en un buen líder. (Europreven)

Razones del disgusto con el jefe

De los encuestados, casi la mitad indicó tener una mala percepción de su empleador debido a que este es muy autoritario. Por su parte, el 41 % señaló que no recibe el apoyo que espera. Asimismo, el 40 % indicó que su jefe no muestra disposición con su equipo. En otras razones, más de un tercio de los entrevistados consideró que su jefe no le brinda reconocimiento, no escucha sus necesidades ni confía en su equipo. Por último, un 17 % indicó que no le brinda beneficios y un 10 % refirió que no le asigna la responsabilidad que merece.

Capacidad de liderazgo

La investigación también definió que el 95 % de peruanos cree tener las habilidades necesarias para convertirse en líder. En este sentido, nuestro país resultó el primero en la lista, siendo seguido por Chile (93 %), Ecuador y Panamá (62 %) y, por último, Argentina (89 %). De igual manera, el 98 % de los encuestados peruanos señaló que le gustaría la oportunidad de desempeñarse como líder de su empresa, mientras que apenas el 2 % indicó que le resulta más cómoda su posición actual.

De ese 98 %, la mayoría indicó que le gustaría la oportunidad de ser líder para contribuir con el crecimiento y el éxito de la empresa, para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de los trabajadores en el centro laboral, y para guiar y apoyar a los trabajadores en su desarrollo profesional.