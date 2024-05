Bryan Torres revela que terminó su amistad con Jefferson Farfán por romance con Samahara Lobatón. YouTube: Backstage Perú.

Cuando, Bryan Torres y Samahara Lobatón anunciaron su relación amorosa, muchos especularon que quien habría sido el intermediario o cupido fue Jefferson Farfán porque el músico era muy cercano al exfutbolista, quien no solamente era su asistente personal, sino también vivió en su casa.

Bryan Torres contó en una entrevista para el canal de YouTube ‘Backstage Perú' que el vínculo que tenía con el ‘10 de la calle’ era muy cercana, tan así que vivió en su casa, manejó sus autos de lujo y pudo conocer a mucha gente del círculo del fútbol internacional.

“Hacía todo, su día a día, manejaba su agenda completa. Lo llevaba a los entrenamientos y a sus terapias. Lo veía como mi jefe y como mi ídolo. Era un privilegio trabajar con él”, detalló.

El salsero peruano se mostró agradecido con Jefferson Farfán por la oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente a su lado mientras vivía en la casa del exfutbolista. Sin embargo, confesó que cuando oficializó su romance con la hija de Melissa Klug no fue muy bien tomado por Jefferson Farfán que acabó con su amistad.

“No he vuelto a conversar con él. Farfán está con sus cosas. Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se darán. La amistad nunca ha muerto… Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación (Samahara), hubo ahí un quiebre”, dijo.

El entrevistador le consulta si “¿A raíz de que se oficializa la relación hay un quiebre con Jefferson? y el músico afirma que así lo fue.

“Claro, entonces ahí cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabajaba con él, entonces había un distanciamiento. Pero no hemos tenido oportunidad de conversar”, aclaró.

Bryan Torres comentó que le gustaría volver hablar con el conductor del podcast ‘Enfocados’, pero comentó que no está seguro que el deportista tenga ganas de conversar con él.

Bryan Torres se mantiene en contacto con Samahara Lobatón

Asimismo, Bryan Torres aseguró que mantiene contacto con Samahara Lobatón a raíz de su segundo embarazo, a pesar de que no hayan terminado en buenos términos, pues se difundió imágenes en los cuales la influencer arrojó por la ventana de la casa, los artículos personales del salsero.

Y por su lado, el examigo de Jefferson Farfán le pidió que se retire de la casa de sus padres porque generaba muchos escándalos que afectaban a sus familiares.

No obstante, esto no afectado su responsabilidad como padre y no ha sido impedimento para que este pendiente de ella y de sus cuidados prenatales.

“Ahora, hace tres días fueron a hacerle una ecografía (a Samahara) para ver cómo está. Gracias a Dios todo estaba perfecto, descartaron muchas cosas, sobre posibles enfermedades. Samahara me contó y me decía ‘se movía a más no poder, yo no podía ir porque estaba full trabajo”, aseguró.

Además, reveló el tiempo de gestación que tiene la hija mayor de Melissa Klug, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, disfrutando de su soltería.

“Ella (Samahara) me mantuvo al tanto, querían ver la parte de aquí (para ver el sexo) y se encogía, una hora y nada. Tiene tres meses con dos semanas. Ya se puede ver (el sexo), pero no quiere (el bebé), quiere sorprender, creo, pero gracias a Dios está bien”, agregó.