Paolo Guerrero vs. Magaly Medina: Las veces que la periodista ha criticado al futbolista en televisión nacional

Paolo Guerrero advierte a Magaly Medina.

Un nuevo enfrentamiento se da entre Magaly Medina y el jugador de fútbol Paolo Guerrero. Todo empezó con el adelanto de las imágenes que se verán en el programa de este miércoles 8 de mayo, en ‘Magaly TV La Firme’, donde se puede ver al futbolista saliéndose de sus casillas y enfrentándose con el reportero y el equipo periodístico del programa de espectáculos.

Tras hacerse público el adelanto, Guerrero realizó una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram, afirmando que todo se dio por una falta de respeto por parte del reportero del programa de Medina. Además, afirmó que la periodista le guardaría “rencor y odio” porque él fue el culpable de que Magaly terminara en la cárcel por difamación en octubre de 2008.

Por su parte, Magaly Medina no demoró en responder al jugador y a sus seguidores, asegurando que ahora mostrará todas las imágenes y en qué circunstancias se han dado los hechos.

Asimismo, aseguró que ella no tiene ningún impedimento para hablar de Paolo Guerrero, contrariamente a lo que dijo el jugador en sus historias, donde le lanzó una advertencia señalando que ella está prohibida de hablar de él.

Paolo Guerrero pierde los papeles y casi agrede a reportero de Magaly Medina. | ATV

Sin embargo, esta no es la primera vez que Magaly Medina habla sobre el futbolista. Después de salir de la cárcel a fines de 2008, la conductora ha comentado, en más de una ocasión, acerca de Guerrero. A veces para cuestionarlo y criticarlo, y en otras ocasiones para comentar algún hecho en relación al jugador, como su relación con Ana Paula Consorte, entre otros momentos de su vida personal y profesional.

Aquí algunas de las principales críticas que realizó Medina hacia el jugador de la selección de fútbol.

Magaly tildó de “machista” a Paolo Guerrero

En abril de 2020, Magaly Medina cuestionó duramente al futbolista Paolo Guerrero por los comentarios que realizó acerca de las escenas de beso que pudiera tener Alondra García Miró, quien en aquel entonces era su pareja e incursionaba como actriz en una telenovela.

Medina hizo hincapié en la importancia del respeto que debe haber en cualquier relación, especialmente cuando se trata de la carrera profesional de la pareja. Esto se dio luego que, durante una transmisión en vivo entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, este último expresó que no continuaría su relación con Alondra si ella participaba en escenas de beso con otros actores.

“Yo mujer me sentiría un objeto, un pedazo de papel (...) la chica está a su lado escuchando que el novio habla de ella como si se tratara de una casa. En algún momento, Paolo acepta que es un macho, que no es tipo moderno, una mujer empoderada de hoy no podría tolerar estas declaraciones. Escuchemos al machista de Paolo Guerrero”, comenta Medina.

Alondra García Miró le desea lo mejor a Paolo Guerrero. (Instagram)

En aquella ocasión, Medina también criticó a la modelo peruana, quien manifestó que daría prioridad a su relación sobre su faceta como actriz. “Para un machista siempre tiene que haber alguien con alma de geisha, definitivamente Alondra no se quiere mucho, no se valora tanto”, afirmó la presentadora.

Cumpleaños de Paolo Guerrero en plena pandemia

En enero de 2022, Magaly Medina no dudó en criticar y tildar de “irresponsable” a Paolo Guerrero por haber celebrado su cumpleaños número 38 con más de 100 invitados, cuando aún habían restricciones de reuniones por la pandemia de COVID-19.

El hecho ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando el país enfrentaba una tercera ola de contagios y se presentaba una preocupación sobre la salud pública.

“Me parece una gran irresponsabilidad lo que Paolo Guerrero hizo, teniendo en cuenta que a las personas se les prohibió el ir a las playas, que son espacios abiertos. Realmente terrible que haya organizado esa reunión”, comentó Medina a Trome.

Ministro de Salud se pronuncia sobre fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero

Asimismo, Medina cuestionó a la oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Lurín por no intervenir con mayor premura para clausurar el sitio del evento, lo que evidencia un tratamiento preferencial hacia figuras públicas como Guerrero.

“Eso debió ser antes, pero como es Paolo Guerrero... Acá, en este país, gente como él tiene corona, los demás debemos sujetarnos a las normas, y todavía felices y contentos suben sus imágenes a sus redes sociales porque para ellos es normal. Entonces, yo digo: ¿Para qué sancionar a algunos y a otros no? ¿Para qué hacer una regla que unos van a cumplir y otros no?”, comentó la conductora.

Magaly critica a Paolo Guerrero por no jugar en la UCV

En febrero de este año, Paolo Guerrero fue tendencia al firmar por el equipo de Richard Acuña, la Universidad César Vallejo (UCV). Sin embargo, a los pocos días, acaparó la atención del público al comentar su negativa para jugar en dicho club alegando que su familia y su madre habían recibido amenazas y, por un tema de seguridad, prefería rescindir el contrato.

Pero, de parte del club, afirmaban que no podían aceptar la renuncia. Todo ello generó un conflicto que hizo que Guerrero decidiera dar entrevistas para denunciar su caso. En medio de ese escándalo, Magaly Medina criticó al futbolista por diversos motivos.

Magaly Medina arremete contra Paolo Guerrero por reacción con conductoras de TV. Magaly TV La Firme

Primero, fue por su negativa de jugar en la UCV. Sobre ello, Medina cuestionó el manejo de la situación y la excesiva cobertura mediática que provocó, lo que, en su opinión, distraía la atención de otros problemas que hay en el país y que son más importantes.

“La telenovela turca, mexicana, colombiana, peruana y trujillana ya se acabó. Su verdadero rostro berrinchudo y pataletudo salieron a la luz. ‘Paolín lín lín’ lo describe bien, eso es comedia. Por si acaso, hay que advertirle a doña Peta y Guerrero que el humor no puede ser llevado a juicio”, aseguró Magaly.

Sobre el mismo caso, pero en otra oportunidad, la conductora de espectáculos criticó a Paolo Guerrero por los comentarios que realizaba acerca de la inseguridad que podía encontrar en Trujillo y que lo llevaban a irse del club.

“¿Cuántas familias en este país, pobres, pujantes, se han quedado sin empleo o han perdido un familiar. Paolo es un privilegiado. Él habló con el ministro. Parece que en este país los que más tienen son los que más se quejan”, afirmó.

Las duras críticas de Magaly Medina contra Paolo Guerrero | Magaly TV La Firme. ATV

La crítica a Paolo Guerrero por incluir a Doña Peta

Finalmente, Magaly también cuestionó al jugador de fútbol cuando se supo que su madre, la popular Doña Peta, tuvo que ser incluida en las negociaciones entre el futbolista y el equipo de fútbol UCV.

“Lo que yo me pregunto es ¿por qué el jugador de fútbol, de 40 años, necesita tener a su lado a su señora madre para decidir con el presidente del club? ¿Por qué con la mamá? ¿Para que la mamá le diga: ‘Richard, por favor, deja a mi hijo, suéltale el contrato, no le cobres indemnización porque tú tienes plata como cancha? Supongo, ¿no?”, comentó Magaly.

Es por ello que al final de las negociaciones, Richard Acuña, presidente de la UCV, visitó la residencia de Doña Peta, en San Isidro, para terminar de discutir el futuro del futbolista en el equipo de Trujillo, lo que fue cuestionado por la periodista de espectáculos.