Paolo Guerrero explotó contra reportero de Magaly Medina: detalles de lo que ocurrió antes del enfrentamiento. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 8 de mayo, Magaly Medina no decepcionó al cumplir su promesa de compartir las imágenes del tenso enfrentamiento entre el exfutbolista Paolo Guerrero y uno de sus reporteros. Este último buscaba aclaraciones sobre los persistentes rumores de embarazo de Ana Paula Consorte, pareja del deportista. Medina presentó las imágenes desde el momento exacto del encuentro, brindando a los espectadores una visión clara de la situación.

Según lo relatado por la figura de ATV, tres miembros de su equipo se encontraron casualmente con Guerrero en una conocida cafetería, donde los periodistas son clientes habituales. Guerrero llegó al lugar sin esperarlo junto a la madre de sus últimos hijos. Ante esta situación, el reportero decidió tomar su celular y plantearle las preguntas sobre el posible embarazo de su pareja.

El lugar fue en el estacionamiento, el periodista continuó su cuestionamiento desde la salida del local hasta el área de donde sacó su camioneta. Sin embargo, Guerrero se negó rotundamente a responder y expresó su enojo, señalando que estaban en un espacio privado y que no podía ser interrogado de esa manera. Finalmente, subió a su camioneta visiblemente molesto.

“Me estás preguntando una tontería, más respeto, hermano”, expresó el futbolista cuando el reportero le recordó que es una figura pública y que suele compartir sus relaciones en redes sociales. “Qué he publicado en mis redes, no hables tonterías, ¿yo he confirmado algo?, pregúntame de fútbol, soy un jugador de fútbol”, fue la respuesta del jugador de ‘César Vallejo’.

La situación alcanzó un punto crítico cuando el periodista recordó al futbolista las imágenes de Ana Paula Consorte llorando en la ventana de un hotel en Lima, mientras él se encontraba en Trujillo jugando por la Vallejo y ella, horas después, volaba a Brasil sin sus maletas. La tensión entre ambos llegó a su punto máximo en este momento del encuentro.

“¿Cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula en un hotel llorando? ¿Eso te puedo preguntar?”, fue la consulta que desató la ira de Paolo Guerrero, quien en ese momnento ya había entrado a su camioneta, pero segundos después regresó a la cafetería de San Isidro donde empezó todo. Para ello, los periodista comenzaron a grabar con sus celulares, y también alertaron al reportero para que siga grabando.