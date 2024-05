Magaly Medina calificó de mentiroso a Paolo Guerrero, y le recuerda: “Esta vez no es cuando me metiste presa”

Magaly Medina califica de mentiroso a Paolo Guerrero, y le advierte: “Esta vez no te lo voy a permitir”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 8 de mayo, la periodista Magaly Medina no escatimó en palabras para responder a las declaraciones de Paolo Guerrero en sus historias de Instagram, donde insinuaba una supuesta prohibición judicial sobre mencionarlo en su programa.

Con firmeza y sin titubeos, Medina desmintió rotundamente estas afirmaciones, presentando una resolución de la Corte Suprema que avalaba su derecho a mencionar al futbolista en su espacio televisivo. Además, dejó claro que el problema al que hacía referencia Guerrero era un asunto del pasado por el cual ya había cumplido su condena.

“Le voy a mandar esto, hay que mandarle esto de regalo, por favor (la resolución). Hay que ponérselo en un sobre papel de regalo. Este un lazo. Esta es la resolución de la Corte Suprema. Al Starbucks se lo voy a mandar ya. Esta es la resolución de la Corte Suprema. En qué parte de esta resolución dice que yo no puedo mencionarte, que no puedo hablar en mi programa”, dijo en un inicio.

“Desde que estaba en Canal 2, en Latina, en el noticiero y que fui la que dio la noticia del famoso té contaminado cuando no te iban a dejar participar del mundial, esa noticia la di yo en Latina, la di yo. Hablé de ti, opiné sobre ti como periodista de noticiero en ese momento”, sostuvo.

“Luego comenté algo que según los periodistas deportivos de latina fue motivo para que me levantaran del aire. Pero eso es otro cuento. Yo siempre he hablado. No hemos hablado cada vez. Lo nada, Paula. No hemos hablado cada vez. Hemos hablado siempre. ¿Quién? Ahora me sacas eso bajo la manga que no puedo hablar de ti”, acotó.

“En esta resolución no dice nada. Y en aquella vez, cuando se me condenó para mí y lo será siempre injustamente, porque está acostumbrado a siempre ganar como fuera, pero que la gente le crea y en este caso no me vas a venir a decir a mí que mis reporteros te faltaron el respeto. No seas mentiroso. Una vez más no vengas a mentir porque esta vez las pruebas son flagrantes y evidentes. Esta vez no es como aquella vez cuando me metiste presa y cuando dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora”, expresó Medina.

La periodista también cuestionó la conducta de Guerrero hacia sus reporteros, negando que este los haya tratado con respeto en el pasado. “¿Cuándo él ha tratado bien a mis reporteros y que siempre les contesta bien cada vez que ve la cámara que dice Magaly TV o ahora en los últimos años Magaly TV la firme? Ni siquiera los mira. Por favor, ¿a alguien quiere engañar?”, sostuvo.

“Nosotros sabemos todo el tiempo. Yo sé cada vez que mis reporteros te han metido la cámara, cada vez que te han querido una declaración, tú eres de lo más despectivo con ellos, nunca les contestas, nunca los has tratado bien. Así que no vengas a mentir, no menos en mi pelada cara, pues ni que nosotros no tuviéramos memoria y archivo y los tenemos y un montón.”, continuó Medina.

Magaly Medina a Paolo Guerrero: “Esta vez no te lo voy a permitir”

Por último, en un enérgico pronunciamiento durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina lanzó una contundente advertencia a Paolo Guerrero, recordándole un episodio pasado en el que él la acusó de mentir y manipular la verdad, resultando en consecuencias legales para ella.

“Esta vez no es como aquella vez cuando me metiste presa y cuando dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora”, enfatizó Medina, refiriéndose a un episodio anterior en el que Guerrero la enfrentó legalmente. La reconocida periodista señaló que durante ese periodo, la justicia no consideró su versión de los hechos y se vio favorecida hacia los intereses de Guerrero. “Así se manipuló aquella vez la justicia en el Perú a su favor”, aseveró.

Magaly Medina dejó en claro que esta vez no tolerará que Guerrero la difame o tergiverse la verdad, advirtiéndole que no permitirá que nadie le haga lo mismo. “No se lo permito a nadie. No te victimices. Vete a victimizarte a otro lado”, afirmó con firmeza. La periodista instó a Guerrero a asumir la responsabilidad por sus acciones y dejar de intentar manipular la situación. “Pero a mí no te hagas el valiente conmigo. Ni te hagas el pobrecito”, añadió.

Medina concluyó su mensaje recordándole a Guerrero que sus reporteros también tienen derecho a ejercer su labor sin ser hostigados. “Y deja a mis hurracos en paz que ellos también tienen derecho a tomarse un café en Starbucks o donde les plazca la gana”, concluyó.