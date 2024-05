Jefferson Farfán cuenta cómo fue su reacción al ver a su hija besando a un joven

Jefferson Farfán y su reacción paternal al ver a su hija en una situación romántica. | América TV/YouTube

Jefferson Farfán abrió su corazón en una entrevista con Verónica Linares, donde habló sobre sus experiencias y preocupaciones como padre. El exjugador de Alianza Lima reveló sus sensaciones al enterarse de que su hija mayor comenzó a explorar el terreno de las relaciones personales, específicamente al verla besándose con un joven.

En su visita al programa digital de la periodista, el recordado ‘10 de la calle’ mantuvo una actitud relajada al referirse sobre este tema. Aunque el momento pudo parecer incómodo para cualquier otra figura paterna, el deportista lo tomó con humor y naturalidad.

Al respecto, reconoció que, como cualquier progenitor, la noticia le generó preocupación, pero también entendió que la joven de 19 años está en una edad donde experimenta romances como parte de su desarrollo.

Jefferson Farfán no es celoso con su hija, asegura en entrevista con Verónica Linares. | Captura/YouTube/Instagram

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre su hija mayor?

La entrevista se llevó a cabo en el canal de YouTube de Verónica Linares, donde el exdelantero de la selección peruana fue el invitado en un reciente episodio de su podcast ‘La Linares’. Allí, junto a su colega Guisasola, expresó su reacción al ver a su descendiente besar a un joven.

“La han visto chapando”, le consultó la mujer de prensa al pelotero. “No, ella está soltera, fue un besito, regaló un ‘piquete’ (beso), no más. Parte del show”, explicó la ‘Foquita’.

En esa línea, Linares le preguntó si se puso celoso. “No, ella me contó, tiene 19 años. ¿Tú no te has besado a esa edad? (...) Cuando mi hija me contó que había besado a un ‘chamaco’. Uno se preocupa, pues. No puedo dar el nombre del galáctico, está arriba, en el satélite”, añadió, entre risas.

Jefferson Farfán presume la buena relación que tiene con su hija mayor, Maialen. | @jefferson_farfan_oficial

Jefferson Farfán sobre acusaciones de Melissa Klug

La charla no solo se centró en su papel como padre ante los nuevos retos que enfrenta su hija en el campo de las relaciones, sino que también tocó temas delicados sobre su vida privada, incluyendo sus pasadas relaciones sentimentales.

Jefferson Farfán enfrentó preguntas sobre sus exrelaciones con Melissa Klug y Yahaira Plasencia, mostrando una postura reservada al hablar de ellas. Especialmente, se le cuestionó acerca de acusaciones recientes contra él por supuesta violencia psicológica.

Jefferson Farfán tiene tres hijos. La mayor de ellos es Maialen Farfán, quien fue víctima de asalto el 28 de septiembre. Instagram

Frente a esto, el futbolista prefirió mantener la discreción, enfatizando su deseo de no hablar sobre esos temas. “No hablo”, resaltó el deportista durante la charla.

¿Por qué Jefferson Farfán hace constantes demandas?

El exfutbolista Jefferson Farfán fue objeto de medidas legales por parte del 9° Juzgado Especializado en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras una denuncia realizada por su expareja, Melissa Klug.

La acusación alega agresión psicológica contra el hijo mayor de ambos, un adolescente de 16 años. Dicha orden judicial incluye la prohibición de que él y la madre revelen detalles del caso al público, a fin de proteger la privacidad y el bienestar emocional del menor.

El exjugador de Alianza Lima ha respondido a estas acciones legales presentando una apelación. Argumenta que no ha causado daño emocional a su heredero y considera la orden de protección como excesiva. El caso se mantiene en revisión, manteniendo a muchos a la espera de nuevos desarrollos y la resolución definitiva.

Jefferson Farfán se negó a hablar de sus exparejas.

En ese contexto, recientemente expuso en el podcast de Verónica Linares su preferencia por resolver disputas mediante la vía legal en lugar de confrontaciones públicas. Esta declaración surgió durante una entrevista en la que se abordó el tema de sus repetidas demandas en el mundo del espectáculo.

“¿Tú crees? ¿De qué manera nos podemos defender los futbolistas? No tenemos. Yo no me puedo pelear públicamente con una mujer por respeto, ni con nadie. Por eso, creo que la única forma de poder defendernos es llevar las cosas legalmente”, dijo.