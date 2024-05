¿Paolo Guerrero será parte de ‘Enfocados’? Esta fue la sorpresiva respuesta de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán está que la rompe con su programa de Youtube llamado ‘Enfocados’, el cual conduce junto a Roberto Guizasola. Cada edición de su podcast es un éxito rodundo, tiene millones de vistas y siempre genera tendencia en redes sociales.

La ‘Foquita’ tuvo como invitados a Paolo Guerrero, ‘Cuto’ Guadalupe, Yoshimar Yotún, Juan Manuel Vargas, Waldir Sáenz, Carlos Zambrano, y Edison Flores. El ‘Depredador’ fue el padrino del programa y rompió récord de sintonía.

El ‘10 de la calle’ confesó que podrían haber novedades en su proyecto porque reveló su deseo de tener al delantero de César Vallejo en la conducción. Hizo público su llamado y espera tenerlo lo más pronto posible. Aseguró que la presencia del capitán de la selección peruana hará más exitoso su programa.

“Queremos jalarnos a Paolo para que sea parte del programa. Bueno, tendría que dejar el fútbol mi compadre (risas). Ya compadre, ven acá, para de sufrir. Estamos que lo esperamos y está que la hace larga. Lo queremos aquí. Sería chévere tener a mi compadre aquí, sería ‘ufff’. Con nosotros se suelta. el hombre se suelta muy bien. En el programa que estuvo él, cortamos varias cosas, como somos mejores amigos soltamos las bombas. Habían cosas que no se podían sacar. Siempre nos lanzamos buenas bombas”, confesó Farfán en entrevista con ‘La Linares’.

Paolo Guerrero fue el primer invitado de Jefferson Farfán en su programa 'Enfocados'.

“Pasé por depresión cuando me retiré”

Jefferson Farfán confesó que le chocó haberse retirado del fútbol, pasó por difícil momentos donde la nostalgia se apoderó de él. La ‘Foquita’ anunció el final de su carrera en diciembre del 2022, cuando salió bicampeón con Alianza Lima.

El ‘10 de la calle’ reveló que sufrió de depresión y miles de cosas pasaron por su cabeza mientras lloraba por varios minutos. Recordó todos los momentos durante los 21 años que se dedicó al mundo futbolístico.

“La depresión cuando dejé el fútbol me hizo adelgazar. Yo no me imaginé que me iba a chocar de esa manera. Al momento que me retiré, me senté y de la nada se me empezaron a caer las lágrimas. Empecé a recordar todo los momentos que pasé cuando jugaba, las alegrías, las tristezas, todo lo que había vivido en el fútbol. Lloré como media hora, bien triste”, comentó el exdelantero.

También detalló que su mamá y su representante, Raúl González; fueron pieza fundamental para superar el sensible momento. Sus consejos ayudaron a que pueda superar su retiro y les agradeció por el apoyo que ambos le brindaron.

“Conversaba mucho con mi madre, con mi empresario; ellos han sido personas muy importantes. Mi empresario me empezó a decirque había hecho mucho por el fútbol, por tu familia, es momento de que te sientas tranquilo por lo que hiciste y siéntete orgulloso por todas las alegrías que diste. Eso me dio mucha fuerza, a veces uno no ve todo lo que hizo. Me quedo feliz con todo lo que hice como futbolista”, añadió.

Jefferson Farfan anunció su retiro del fútbol | Instagram

Los jugadores que más regalos recibieron en la selección peruana

El último invitado de Jefferson Farfán fue Edison Flores, y durante la entrevista la ‘Foquita’ tocó el tema de los premios que daban en la ‘blanquirroja’. Reveló que el ‘Orejas’ era uno de los que más regalos recibió por su buen desempeño.

“Los premios eran largos. Y el que más se llevó fue Edison Flores. Era depende a los partidos. Por eso, este le metió seguido y no se perdió nada. La maca le hizo bien. En la selección jugó todos los partidos. Siempre sale la lista, de los pagos y estadísticas. El hombre y Renato Tapia se llevaron el paquete más gigante. Allí salió para casa, carro, todo”, apuntó.