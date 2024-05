La inesperada respuesta de Guillermo Francella al ser consultado por Carlos Alcántara y su versión de ‘Corazón de León’

Guillermo Francella se refirió a la versión peruana de 'Corazón de León', protagonizada por Carlos Alcántara.

Guillermo Francella llegará en junio con su hijo para presentar su espectáculo ‘El teatro de mi vida’, donde tendrá la participación del actor peruano Carlos Carlín. La cita está programada para los días 11 y 12 de junio en el Teatro del Pentagonito, con funciones a partir de las 20:30 hasta las 22:00.

Con el motivo de su llegada, Guillermo Francella dio una entrevista donde se muestra emocionado de regresar por tercera vez. Además, se refiere a la versión que interpretó Carlos Alcántara, de ‘Corazón de León,’ una exitosa cinta que el argentino protagonizó junto a Julieta Díaz.

Corazón De León fue protagonizado por Guillermo Francella.

En el caso del actor peruano, Tondero Producción lo tituló como ‘El Gran León’. La película fue estrenada en el 2017, con la participación de Gianella Neyra y Cristian Rivero.

El Gran León fue protagonizado por Carlos Alcántara.

Guillermo Francesca indicó a El Comercio que tuvo intención de ver la producción y no pudo. Es por ello que evitó dar mayores comentarios al respecto.

“Cuando quise verla, no la encontré, después me olvidé. Esa película tuvo varias versiones: francesa, colombiana, israelí”, fueron las escuetas palabras del actor .

Carlos Alcántara protagonizó El Gran León, versión peruana de Corazón de León.

Guillermo Francella emocionado de regresar a Perú

Recordemos que la primera vez que Francella visitó Perú fue luego del éxito de ‘Poné a Francella’, en el 2001. Luego regresó en el 2016, para presentar la comedia ‘Nuestras mujeres’ junto a Arturo Puig y Jorge Marrale.

“En ambas oportunidades la pasé muy bien. Así que vamos por la tercera”, dijo el actor argentino, quien espera con ansias reencontrarse con su público peruano en esta tercera oportunidad.

Guillermo Francella regresa al Perú para presentar nuevo espectáculo. Serán solo dos fechas.

En otro momento, se refirió a ‘El secreto de tus ojos’, cinta que logró ganar un Oscar. Para Guillermo Francella, con 40 años de trayectoria, esta producción fue muy importante en su vida.

“Siempre había una asignatura pendiente con Juan José Campanela. Él quería trabajar conmigo y yo con él, y no se nos daba la oportunidad de hacer un proyecto juntos. Un día me convoca con ciertos reparos porque era para hacer un personaje secundario. Lo leí con mucha ansiedad, me fascinó, me encantó. Le respondí el mismo día. Acepté. No me importó que sea un papel pequeño, tampoco reparé en la parte económica”, recordó.

Trailer de El Secreto de sus ojos. Actúan Ricardo Darín y Guillermo Francesca.

Finalmente, señaló que en efecto ha habido propuesta de Hollywood, sin embargo, nos las ha visto interesantes por diferentes razones.

“No se trata de rechazar. Lo leo, y si no me gusta porque es un personaje similar a uno que acabo de hacer o por otro factor, automáticamente doy la devolución de por qué no sería de la partida. Acepto cuando el libreto me moviliza o el director me seduce”, sentenció Guillermo Francella.

Las entradas para ‘El teatro de mi vida’ estarán disponibles a partir del 8 de mayo por la tarde a través de Ticketmaster, con precios que van desde los más accesibles hasta opciones VIP. Las personas que tienen tarjeta Interbank cuentan con el 10% de descuento.