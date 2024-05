Dina Boluarte bajo la lupa: Solicitan documentos oficiales sobre su ausencia de 12 días por cirugías plásticas

La congresista Ruth Luque pidió a la presidencia información sobre la ausencia de Dina Boluarte por someterse a una cirugía.

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) envió este lunes una solicitud formal al secretario general de la Presidencia, Enrique Vilchez, para obtener información oficial sobre la ausencia de Dina Boluarte después de someterse a cirugías estéticas, un caso destapado el último fin de semana por Hildebrandt en sus trece.

A través de un documento con copia al jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, la diputada requirió la entrega de documentos que incluyen la agenda presidencial del 29 de junio al 09 de julio de 2023, documentación sobre el descanso médico de Boluarte, ajustes a sus haberes durante este periodo y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros llevadas a cabo en dichas fechas.

Luque basó su petitorio en el artículo 96 de la Constitución Política y el artículo 87 del Reglamento del Congreso. “Espero que me respondan porque este hecho suma a la permanente incapacidad moral de la señora. Lamento que los grupos mayoritarios que la andan defendiendo hoy no digan absolutamente nada ante una Presidencia desgastada”, dijo en una rueda de prensa.

“Lamento que ante los ojos del país la señora se atreva a hacer cirugías plásticas y nadie diga nada. Ha habido una cantidad de días donde se ha sometido a un conjunto de cirugías. Puede ser una decisión personal, pero la pregunta de fondo es quién estuvo a cargo de la Presidencia esos días”, siguió.

Según el semanario, en julio de 2023, Boluarte se retiró de sus funciones durante 12 días para cumplir el postoperatorio de los procedimientos estéticos. Tres fuentes gubernamentales dijeron al semanario que la mandataria decidió corregir la curvatura de su nariz y otras insatisfacciones personales como ojeras, bolsas bajo los ojos y líneas de expresión, con la ayuda del cirujano plástico Mario Cabani.

El retiro temporal de la vida pública finalizó el 10 de julio, cuando la gobernante retomó actividades con una apariencia visiblemente rejuvenecida en una reunión con Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina.

De acuerdo con la revista, Boluarte se abstuvo de participar en los Consejos de Ministros, no realizó visitas oficiales, no inauguró proyectos ni recibió a visitantes en la Casa de Gobierno durante esa interrupción en su agenda. No obstante, la ministra de Cultura, Leslie Urtega, rechazó dicha información.

“La presidenta no ha estado escondida ni ha dejado las labores de lado. Siempre ha estado en actividad, nos ha acompañado en la mayoría de Consejos de Ministros. Yo estoy desde diciembre del 2022 y puedo decir que ha estado durante todo el tiempo. No sé de dónde han sacado eso”, aseguró en diálogo con Canal N.

El semanario informó que Boluarte continúa recibiendo tratamientos menos invasivos para atenuar signos de envejecimiento. Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo no ha emitido comentarios sobre el reportaje, aunque recientemente presentó a Fredy Hernán Hinojosa como nuevo portavoz presidencial.

La jefa de Estado es investigada por los delitos de cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito, relacionados con la exhibición de relojes de lujo en diversos eventos públicos. La Fiscalía amplió la investigación para incluir al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, acusado de cohecho activo genérico.

La semana pasada, la Contraloría inspeccionó el Ministerio de Economía por transferencias presupuestales sospechosas al gobierno regional de Ayacucho, entre ellas, 100 millones de soles para un estadio local. Estas asignaciones de fondos se investigan en relación con visitas del gobernador al Ejecutivo, coincidentes con la entrega de los relojes de lujo.