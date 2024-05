Magaly Medina anuncia ‘historia que tiene doble versión’: “¿Entrevista perdida de Alex Brocca y Ernesto Pimentel?”

Magaly Medina anuncia programa con una ‘historia que tiene doble versión’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Este lunes 6 de mayo, el programa ‘Magaly TV La Firme’ prepara un episodio especial en el que la presentadora Magaly Medina volverá a relatar una historia que ha dejado una profunda huella en Chollywood. Según adelantos del programa, esta historia ha sido objeto de diversas interpretaciones y versiones a lo largo del tiempo.

Así lo dejó entrever, la cuenta de Instagram del programa de ATV donde sugiere que la próxima emisión será por demás reveladora al resaltar que mostrará diversas facetas y perspectivas de un acontecimiento que ha captado la atención del público.

“Las mejores historias traen consigo alegría y satisfacción, pero también dolor y desencanto. Sobre todo las mejores historias se vuelven a contar una vez más”, se le escucha decir a la ‘Voz en off’ de la promoción difundida en las redes sociales del canal, y que insta a los televidentes a no perderse este episodio que promete dejar una impresión duradera.

Aunque no se ha revelado específicamente sobre qué personajes o eventos tratará esta historia, algunos espectadores ya han comenzado a especular sobre los posibles protagonistas. Lo que sí parece claro es que esta narrativa estuvo marcada por momentos de alegría, pero también por dolor y desilusión.

“Será lo de Pimentel y Brocca”, “Creo que lo de Deyvis Orosco con Casandra que acabaron”, “¿La entrevista con Alex Brocca?”, “Creo que es la entrevista a Andrea Llosa”, “Ernesto Pimentel y Alex Broca conseguiste la entrevista de frecuencia latina y por eso Ernesto habló el sábado del tema”, fueron algunos comentarios.

Mientras otros pedían que no fallen con el contenido, y que sea algo que los televidentes están esperando. “No nos falles Tía Maga”, “Su rating ha bajado. No tiene primicias y Latina tiene un lunes espectacular”, “Está imperdible entonces”, “El único programa que me desestresa, no me lo perderé por ningún motivo”, agregaron otros. ¿Qué sorprendente historia revelará Magaly TV La Firme esta vez? La respuesta se dará este lunes 6 de mayo a las 9:45 p.m.

Ernesto Pimentel se pronunció sobre Alex Brocca por primera vez

El reconocido presentador de América televisión, Ernesto Pimentel, se refirió por primera ocasión a Alex Brocca, su anterior compañero sentimental durante los años noventa, en el transcurso de una emisión en directo de ‘El Reventonazo de la Chola’. Mostrándose genuino y sin su indumentaria característica, el conductor compartió su tristeza ante el deceso del bailarín, reafirmando que su film ‘Chabuca’ no pretende en modo alguno mancillar su recuerdo.

“Han pasado más de 20 años y siento el mismo dolor, la misma fragilidad. Me siento expuesto, pero asumo que es también por mi decisión de abrir mi corazón con ‘Chabuca’. Esta es una película que cuenta lo que he vivido, mi gran amor por mi madre y mi abuela, por Arequipa; que cuenta lo agradecido que estoy con ustedes, que me han permitido celebrar la vida por más de 30 años [...] Es el acto más frágil que he hecho en mi carrera”, mencionó en un principio.

“Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela. Pero bueno, hay personas que no entienden lo que es la ficción”, sostuvo el artista el pasado sábado 4 de mayo.