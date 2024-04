Ernesto Pimentel y la entrevista desaparecida de internet donde habla de sus ‘intimidades’: “Mirar me hace feliz, pago por ver”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 24 de abril, Magaly Medina presentó un nuevo informe sobre un video que misteriosamente ha desaparecido de Internet. El clip, que previamente estaba disponible en YouTube, ahora muestra un mensaje de ‘contenido no disponible’.

Ante ello, Medina compartió un fragmento del video eliminado, donde el conductor del ‘Reventonazo de la Chola’ discutía sus preferencias sexuales. Este material, que no fue incluido en la película ‘Chabuca’, rememora una entrevista pasada de Ernesto Pimentel a un medio de comunicación, donde habló abiertamente sobre diversos aspectos de su vida, incluyendo su intimidad y preferencias personales.

“He probado todo… todo y más. Fue sexo grupal. A veces participo, otras solo miro, y eso me hace feliz”. Además, en un tono más jocoso y entre risas, añadió: “No le llamaría exactamente fiestas a esos encuentros, son más bien circunstancias que se presentan y ya”, se le escucha decir en un entrevista de hace más de 10 años y que está desaparecida.

Eso no es todo, pues Pimentel también compartió detalles sobre sus preferencias personales en una entrevista que se ha vuelto viral. Durante la conversación, él presenta de ‘América televisión’ admitió que sus parejas deben entender sus gustos, mencionando específicamente su interés en mirar.

“Yo creo que todas estas personas que alguna vez han pasado por vida y que saben que a mí me gusta mirar. Por lo cual reciben un dinero. Es que a veces no solo hay personas que también les gusta que yo las mire y, por tanto, participan de eso”, se le escucha decir en entrevista al desaparecido canal de Walter Chullo.

¿Fue comedia?

Vale indicar que, el programa Amor y Fuego, dirigido por Rodrigo González y Gigi Mitre, entrevistó a Walter Chullo, amigo cercano de Pimentel y quien realizó la entrevista. Este destacó que la conversación se llevó a cabo en un tono ‘sarcástico’, adecuado al contexto de un blog de comedia. Chullo señaló que Pimentel estaba en sintonía con el propósito humorístico del blog, ya que es una figura pública acostumbrada a manejar códigos de humor.

“Yo soy una persona que trabaja en stand up comedy, ese blog tenía ese valor. Le propuse y me dijo ya, me invitó a su casa, le expliqué que era un blog para hablar en tono sarcástico, en ironía, en comedia, en humor y por supuesto aceptó porque él maneja estos códigos”, manifestó Chullo.

Arturo Chumbe sobre Alex Brocca: “Lo conozco, era terrible”

Hace poco, se dio a conocer también una reveladora declaración, el reconocido coreógrafo Arturo Chumbe arrojó luz sobre su experiencia personal con Alex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel, conocido como ‘La Chola Chabuca’. Chumbe, conocido por su participación en el ámbito del teatro para niños, compartió que el exbailarín tenía una reputación temible entre los jóvenes actores de la época.

“Yo lo conozco porque yo hacía teatro para niños y era terrible, nos perseguía a todos los jovencitos. Pero había siempre actores mayores como César Vargas y Titi Plaza, que me adoraban, que eran como mis padres, me decían cuidado niño con este. Te cuidaban de él. Me cuidaban muchísimo. Sí, tuve mucha suerte, pero ese bro era terrible, perseguía a todos, buscaba a todos”, comentó Arturo.