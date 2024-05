Alex Béjar y Franco Cabrera: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la expareja de Ethel Pozo y la actriz española?

Alex Béjar y Franco Cabrera han sido vistos juntos besándose. (Foto: Captura de IG)

El nombre de Franco Cabrera vuelve a sonar con fuerza, esta vez por haber sido captado besándose con la actriz Alex Béjar, una joven de 25 años que interpreta a Laia en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Recordemos que ella ganó gran popularidad en el Perú por haber participado en la serie ‘Élite’ de Netflix y luego pasar por ‘AFHS’.

Aunque ella estuvo una pequeña temporada en nuestro país, este 2024 decidió regresar para volver a la famosa telenovela de América Televisión, pues extrañaba ser Laia Sáenz. Aunque su presencia causó sorpresa, esto debido a que se sabía que ella estaba en España grabando diferentes películas, fue papel fue bien recibido.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre volvió a sonar con fuerza por haber sido vista besando a Franco Cabrera, un conductor de televisión y actor de cine peruano. Además, en el pasado destacó por haber mantenido una larga relación sentimental con Ethel Pozo, hija de la diva de la televisión peruana Gisela Valcárcerl.

Alex Béjar y Franco Cabrera han sido captados juntos durante evento de música urbana. (Foto: Captura de IG)

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alex Béjar y Franco Cabrera?

Alex Béjar nació en el año de 1999 y es exactamente oriunda de Madrid, España. Ella estudió actuación a una corta de edad; sin embargo, al no tener el apoyo de sus padres, se vio en la obligación de estudiar Comunicación Audiovisual, pero nunca abandonó sus sueños de convertirse en actriz.

De otro lado, Franco Cabrera es un reconocido comediante peruano, quien nació el 23 de diciembre de 1986, por lo tanto, actualmente tendría 37 años de edad. Cabe señalar que el último año, el actor dejó en claro que se encontraba soltero.

Tras darse a conocer el año de nacimiento de cada actor, se puede concluir que entre ambos hay una diferencia de edad de 13 años. Cabe precisar que ellos no se han pronunciado sobre estos besos, pero se sabía que ambos estaban totalmente solteros.

Alex Béjar regresa al elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’, temporada 11 de América TV.

¿Qué pasó entre Franco Cabrera y Alex Béjar?

El portal de espectáculos ‘Instarándula’ compartió algunas imágenes entre Franco Cabrera y Alex Béjar besándose en un evento de música. Sin embargo, no fueron las únicas escenas que se vieron, pues el programa ‘Amor y Fuego’ también dio a conocer material de ambos, en el que se encontraban en una situación bastante comprometedora.

Los actores fueron vistos en el conocido concierto de música de reggaetón llamado ‘Cochinola’, pero no imaginaron que serían grabados mientras se daban apasionados besos. Todo parece indicar que los artistas se tienen mucha confianza, esto pese a la diferencia de edad que actualmente existe entre ambos.

¿Por qué Alex Béjar regresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Alex Béjar interpretó durante una larga temporada a Laia Sáenz en ‘Al Fondo Hay Sitio’; sin embargo, debido a que le surgieron proyectos en España, decidió retirarse de la serie para continuar con su carrera en su país natal. Luego de terminar con las grabaciones que tenía pendiente, decidió retornar al Perú para trabajar una vez más de la mano de Gigio Aranda.

“Sí, me dio mucha pena porque estaba en una trama que me gustaba mucho con Laia, y surgió esto de España, entonces tuve que tomar una decisión y también sentí que era el momento de empezar en España, así que volé para allá y es verdad que a finales del último año hablé con Gigio (Aranda) y me dijo ‘oye, pero ¿cuándo acaban las películas?’ y yo le dijo entre diciembre y enero, y me dijo ‘vale, hablamos luego cuando sepas la fecha, porque quiero que vuelvas’ y yo feliz, empezar el año otra vez así es algo maravilloso”, mencionó.