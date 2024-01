Verónica Linares le aclara a Rodrigo González que no irá a su programa: “Soy imagen de América TV”. | Amor y Fuego.

Rodrigo González y Gigi Mitre asistieron al concierto que Ricky Martín ofreció el pasado viernes 19 de enero en el Estadio Nacional. En medio del baño de popularidad que se dieron, apareció de forma curiosa Verónica Linares. La conductora de noticias atravesó medio estadio para poder conversar con los líderes de ‘Amor y Fuego’.

Te puede interesar: Rodrigo González critica a vocalista de Ke Personajes por negarse a hablar de su pelea en Uruguay: “Está descolocado”

La intención de la periodista era poder conversar durante unos minutos con las figuras de Willax Televisión, además de extenderles la invitación para ser entrevistados en su podcast de YouTube, ‘La Linares’. Ellos al escuchar este pedido, no dudaron en lanzarle un reto: que se presente en la competencia.

“Realmente inesperado cómo se apareció Verónica Linares el viernes en el concierto, se atravesó el estadio y apareció en medio de nosotros para pedirme una entrevista”, dijo entre risas el conductor de televisión.

Verónica Linares intentó separar una mesa en Central y no encontró reserva disponible hasta el 2025.

La idea de Rodrigo González es que haya algo recíproco, no solo que él vaya a ser entrevistado, pues también desea ver a Verónica Linares en su espacio, aunque sabe que es casi imposible, pues hay contratos de por medio. “Yo se la voy a dar, pero ella tiene que darme algo. Tiene que venir, tiene que lograr ese crossover (de América TV a Willax). De verdad que se pasó”, señaló.

Te puede interesar: Rodrigo González gana juicio a Cathy Sáenz: denuncia por violencia psicológica fue archivada definitivamente

Por su parte, Gigi Mitre fue más realista, ella señaló que es imposible que la conductora y estrella y América Televisión aparezca en Willax Televisión, por lo que le pidió que mencione durante cinco minutos al popular ‘Peluchín’, a ver si los productores del canal de Santa Beatriz se lo permitían.

“Verónica, Rodrigo te va a dar una entrevista si tú te atreves en América Televisión a hablar 5 minutos de Rodrigo. ¿Te imaginas? En América la botan”, puntualizó.

Verónica Linares lamentó agresiones contra periodistas. América TV

No irá al programa de Rodrigo González

Al ser consultada sobre la posibilidad de aparecer en ‘Amor y Fuego’, Verónica Linares dejó en claro que esta posibilidad era totalmente remota, ya que ella, al ser una figura de América Televisión, tiene un contrato de exclusividad, en el que no le permiten estar de manera presencial en canales de la competencia.

Te puede interesar: Lucía Oxenford desmiente a Rodrigo González por decir que su padre abandonó a la mamá de Juliana por Yvonne Frayssinet: “Ni yo mentía tanto”

“Él me está invitando a otro canal y yo no puedo ir. Le estoy haciendo una invitación a mi canal de YouTube, La Linares, pero soy imagen de América Televisión y eso me lo impide”, sostuvo la periodista sobre dicha posibilidad.

De esta manera, no se sabe si Rodrigo González finalmente aceptará ir a La Linares, programa de entrevistas que ya ha tenido entre sus filas a importantes conductores de televisión, como Gisela Valcárcel y Magaly Medina.

Véronica Linares, Cristian Rivero, Lizbeth Cueva y más personajes de la televisión que saltaron a YouTube. (Foto: Composición)

Nominada a los Luminy Awards

Este 2024, Verónica Linares ha iniciado con una buena noticia, pues una de las premiaciones más importantes para creadores de contenido en el Perú la ha nominado. Se trata de los Luminy Awards, que es un evento realizado por el Zein, un streamer peruano que es reconocido de manera internacional.

En este caso, la periodista se encuentra nominada en la categoría a Mejor Podcast, por su programa La Linares, que se emite todas las semanas por su canal de YouTube. Ella al saber sobre esta nominación, se mostró bastante feliz, aunque no sabe si va a terminar ganando, pues compite con otros canales.