Karen Dejo: novio paquistaní vino a Perú a conocer a su familia y viajaron juntos a Cusco

La integrante del reality ‘Esto es Guerra’, Karen Dejo, viene disfrutando de un emocionante viaje a Cusco, acompañada de su pareja Shahid Khan, natural de Pakistán. Durante su estadía, la pareja visitó Machu Picchu, conociendo así una de las ‘7 Maravillas del Mundo’. Según se informó, este encuentro también tiene como propósito el que Khan pueda conocer a la familia de Dejo, marcando así un paso significativo en su relación a distancia.

En las imágenes que se difundieron en ‘Más Espectáculos’ de América TV se pudo ver parte del viaje que realizó la pareja a Cusco, donde se muestran muy cariñosos y conociendo nuestra maravilla. Todo ello fue compartido por la pareja en sus redes sociales.

¿Novio de Karen Dejo conoció a su familia?

La aparición de Shahid Khan en territorio peruano no solo se estaría centrando en hacer turismo en nuestro país, sino que, además, estaba enfocada en fortalecer los lazos familiares de Khan con las personas más allegadas a la chica reality, especialmente con la madre y la hija de Karen.

Así lo comentó la propia Dejo en una entrevista previa que brindó a ‘Más Espectáculos’ hace algunos días, donde detalló cómo esta visita simbolizaba una nueva etapa en su vida personal y afectiva. La también apodada ‘Sabrosura’ no ha dudado en compartir varios momentos de este viaje con sus seguidores, demostrando el profundo cariño que existe entre la pareja.

Karen Dejo confirmó su romance con el empresario inmobiliario de origen pakistaní, Shahid Khan. | América TV

¿Quién es Shahid Khan, el novio de Karen Dejo?

Karen Dejo, ha iniciado una relación sentimental con el empresario de bienes raíces Shahid Khan, de origen canadiense-pakistaní. Este nuevo capítulo en la vida de la chica reality se hizo público en febrero de este año, luego de haber sido vista en compañía de Khan disfrutando de distintos momentos en Miami, Estados Unidos.

La revelación de su romance se hizo notoria tras la difusión de imágenes en el programa ‘Magaly Tv La Firme’, donde se pudo ver a la pareja compartiendo un momento juntos, tomados de la mano y compartiendo almuerzos.

Karen Dejo, conocida por su destacada participación en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’, ha mantenido una postura discreta ante los detalles específicos de su relación con Khan. Sin embargo, ha manifestado sentirse en un estado de tranquilidad y felicidad, reflejando una atmósfera de bienestar personal.

“Estoy tranquila, estoy feliz y creo que se me nota en la mirada, en cómo comparto con la gente. Estoy bien y me siento bien”, manifestó Karen Dejo

Karen Dejo confirmó su romance con el empresario de origen pakistaní, Shahid Khan. | Instagram @karendejoy @shahidkhan.escapades

Khan, por su parte, actúa como corredor inmobiliario en Quebec, Canadá, y ha expresado su afecto hacia Dejo mediante publicaciones y mensajes en plataformas digitales. Cabe mencionar que Khan es padre de un niño de tres años y se encuentra separado de la madre de su hijo, con quien mantiene una relación cordial evidenciada a través de sus redes sociales.

Durante su estancia en Miami, tanto Dejo como Khan se alojaron en el prestigioso hotel Miami South Beach, con un coste de alojamiento revelado de 270 dólares por noche. A pesar del interés que este romance ha despertado, Karen Dejo regresó a Perú el 14 de febrero, dejando incertidumbre sobre el futuro y la formalización de su relación con el empresario.

“Me gusta todo lo que he vivido en mi viaje, pero no voy a hablarte mucho de eso porque por más que yo sea un personaje público, trato en la medida de lo posible, respetar la privacidad de la otra parte”, manifestó la influencer, quien aseguró que su relación con Khan llevaría a distancia.

Dejo también puso en claro que no le hace daño a nadie con su relación, pero esta vez prefiere cuidarla mucho de la prensa y de la farándula local.

“Tengo tantos años en el ambiente artístico, trato de manejar las cosas, en la medida que se puedan mantener las cosas en privado, soy una chica soltera, no le hago daño a nadie, nunca me escondo, siempre hago lo que creo que es mejor para mi, y lo que me da felicidad y tranquilidad, salvaguardando la tranquilidad de la otra persona”, afirmó Karen Dejo.