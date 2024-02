¿Quién es el novio de Karen Dejo? Conoce a Shahid Khan, empresario pakistaní que conquistó a la modelo

Karen Dejo confirma relación, ¿quién es su novio pakistaní?. | América TV

Karen Dejo inició un romance con Shahid Khan, un destacado empresario de bienes raíces de origen canadiense-pakistaní. La noticia de su relación cobró relevancia tras observarse a la pareja disfrutando de su compañía en Miami, Estados Unidos. La actriz y bailarina, quien ha ganado popularidad en los últimos años por su participación en ‘Esto es guerra’, ha mantenido en privacidad los detalles de esta nueva etapa en su vida, aunque ha manifestado sentirse “tranquila y feliz”.

¿Quién es el novio de Karen Dejo?

Shahid Khan se desempeña como corredor inmobiliario en Quebec, Canadá, y ha captado la atención del público y los medios tras dedicar expresiones de cariño hacia Karen Dejo a través de mensajes en redes sociales. Cabe mencionar que el nuevo interés amoroso de Karen Dejo tiene un hijo de 3 años de edad y - obviamente - estaría separado de la madre del menor, de quien publica frecuentemente fotografías en sus redes sociales.

Te puede interesar: Pamela Franco se enamoró de Christian Cueva: “Le creía cuando me decía que no estaba con su esposa”

La ‘combatiente’ ha optado por una discreción respecto a su vínculo amoroso, no obstante, deja entrever su bienestar emocional actual aludiendo a que se encuentra bien y contenta. “Estoy tranquila, estoy feliz y creo que se me nota en la mirada, en cómo comparto con la gente. Estoy bien y me siento bien”, explicó la popular “Sabrosura” al evitar más detalles de su nuevo romance.

Karen Dejo confirmó su romance con el empresario inmobiliario de origen pakistaní, Shahid Khan. | América TV

Karen Dejo inicia así un nuevo capítulo en su vida amorosa, aunque prefiere preservar la privacidad de su actual pareja. “Me gusta todo lo que he vivido en mi viaje, pero no voy a hablarte mucho de eso porque por más que yo sea un personaje público, trato en la medida de lo posible, respetar la privacidad de la otra parte”, comentó en una entrevista a América TV.

Pese a que se mostró incómoda cuando fue consultada por su novio de origen canadiense - pakistaní, deja en claro que está feliz con el empresario: “Tengo tantos años en el ambiente artístico, trato de manejar las cosas, en la medida que se puedan mantener las cosas en privado, soy una chica soltera, no le hago daño a nadie, nunca me escondo, siempre hago lo que creo que es mejor para mi, y lo que me da felicidad y tranquilidad, salvaguardando la tranquilidad de la otra persona”.

La historia de amor de Karen Dejo

Karen Dejo capturó la atención pública tras ser vista en Miami en compañía de Shahid Khan, un empresario pakistaní. Las imágenes de la pareja, que fueron divulgadas por el programa ‘Magaly TV: La Firme’, mostraron a Dejo y Khan caminando juntos de la mano, compartiendo almuerzos y momentos de cercanía.

¿Quién es Shahid Khan, el empresario inmobiliario que enamoró a Karen Dejo?

La pareja se hospedó en el hotel Miami South Beach, con un coste de 270 dólares la noche, detalle revelado también por el programa de Magaly Medina. Sin embargo, Karen Dejo regresó a Perú el pasado 14 de febrero, aumentando las especulaciones sobre si la relación se formalizará o no.

Te puede interesar: Ranking Apple en Perú: top 10 de las canciones más populares de este día

La última vez que la bailarina fue captada con un galán ocurrió durante una fiesta de Año Nuevo en Punta Cana, donde ella estuvo acompañada de otro hombre, cuya identidad no fue revelada.

¿Cuál es la edad de Karen Dejo?

Karen Dejo, conocida en el ambiente televisivo peruano como ‘La Sabrosura’ y figura destacada del reality de competencia ‘Esto es Guerra’, continúa atrayendo la atención del público a la edad de 43 años. Nació en el Callao el 10 de julio de 1980, y se inició en la televisión a los 15 años en ‘La movida de los sábados’ y más tarde se unió a Alma Bella, un grupo femenino de cumbia. A lo largo de su carrera, Dejo ha trabajado en diversos ámbitos del entretenimiento.