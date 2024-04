Connie Chaparro sobre su relación con Sergio Galliani: “La diferencia de edad nunca ha sido una complicación”

Connie Chaparro aclara su situación sentimental con Sergio Galliani | Captura/Instagram

Connie Chaparro, reconocida actriz peruana, se sinceró sobre su relación con el también actor Sergio Galliani, destacando una peculiaridad que suscita comentarios entre el público: la diferencia de edad de 16 años entre ambos. La pareja, una de las más sólidas del espectáculo, ha demostrado que el amor trasciende las barreras numéricas, a pesar de las críticas que han enfrentado.

En una reciente entrevista, la joven compartió su perspectiva sobre este aspecto de su relación, mencionando cómo ha influido y qué expectativas tiene al respecto. Lejos de considerarlo un obstáculo, ve la diferencia generacional como un detalle menor en su convivencia.

“La diferencia de edad nunca ha sido una complicación para nosotros, quizás para los que miran de lejos. Pero ni siquiera sé qué les interesa a ellos. A nosotros no nos afecta”, afirmó la intérprete, destacando las cualidades de su esposo que realmente importan en su unión: admiración, inteligencia y, sobre todo, amor.

Connie Chaparro y Sergio Galliani tienen una diferencia de edad de 16 años. | Composición Infobae / Instagram

“Su personalidad y talentos son increíbles, igual que su inteligencia. Todo eso me enamoró. Y yo soy una ‘chiquivieja’, siempre he sido”, añadió.

Connie Chaparro sobre el futuro de su relación

Sin embargo, la actriz no ignora el devenir del tiempo y es consciente de que el futuro podría traer desafíos relacionados con esta diferencia de edad. Sergio Galliani, quien actualmente tiene 54 años, podría verse enfrentado a circunstancias distintas en dos décadas, algo que Chaparro ve con tranquilidad y aceptación.

“De repente en 20 años nos puede afectar, pero ya habrá otras cosas que nos harán felices”, dijo Connie en la charla que sostuvo con Trome.

Segio Galliani es un actor, presentador de TV, empresario y músico peruano. Está casado con Connie Chaparro desde el 2010.

La historia de cómo ambos se convirtieron en pareja es digna de una trama teatral, comenzando en el escenario y continuando hasta la formación de una familia. A pesar de las bromas sobre quién tomó la iniciativa, ambos coinciden en que su encuentro fue decisivo y les llevó a una vida juntos, en la cual el nacimiento de su hijo marcó un hito importante.

En la charla, también aclara que, más allá de las diferencias de personalidad, existe una visión de vida compartida y valores comunes que forman la base de su relación. La importancia no recae en el aspecto económico, sino en encontrar felicidad en las experiencias y en la crianza de su pequeño.

“Somos súper distintos, y es una magia porque los polos opuestos se atraen, pero tenemos muchas cosas en común. (...) Para nosotros no todo es tener dinero, bacán ganar dinero, pero nos llena hacer cosas que nos gusten”, agregó.

Connie Chaparro y Sergio Galliani se conocieron en los ensayos de la obra de teatro 'El retrato de Dorian Grey'. Instagram/@connie_chaparro

¿Connie Chaparro casi se separa de Sergio Galliani?

La actriz Connie Chaparro y su esposo, el actor Sergio Galliani, siguen juntos y enamorados, desmintiendo los rumores de una posible separación que habían alarmado a sus seguidores. Esto luego de un mensaje compartido por la joven en sus redes sociales, que llevó a especulaciones sobre el estado de su matrimonio de diez años.

La aclaración sobre su relación llega tras preocupaciones de una crisis matrimonial, asegurando que el motivo de su aparente distanciamiento se debe al compromiso laboral del recordado ‘Miguel Ignacio de las Casas’ en el extranjero, donde se encuentra filmando una película.

“Yo estoy felizmente casada, voy a cumplir 14 años de relación y espero nunca separarme. El día que lo haga no lo voy a publicar, así que no se preocupen”, mencionó.

Connie Chaparro y su sólido matrimonio de casi 14 años con Sergio Galliani. (Video: Youtube Soy Gianotti).

Connie Chaparro explicó que la frase de desamor publicada en su cuenta de Instagram era parte de su labor como locutora radial, destinada a motivar a sus oyentes y no una insinuación sobre su vida personal. “Yo suelo compartir frases que me gustan, que me identifican o que alguna vez mi madre me las dijo porque soy locutora, yo motivo a las chicas”, aclaró.