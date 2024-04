Premier Gustavo Adrianzén se refirió a la captura de policías vinculados a la fuga de Juan Silva: “No habrá impunidad”

Premier Gustavo Adrianzén se refirió a la captura de altos mandos de la PNP. Canal N

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuvo a altos mandos de la PNP vinculados a la fuga del exministro Juan Silva y el sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo. Al respecto, el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, mencionó que “no habrá impunidad” independiente de quiénes se trate.

“En el Perú nadie tiene corona. Este gobierno no va a dejar de perseguir a quienes cometen delitos, aquí no habrá impunidad. No importa de quién se trate, colaboraremos con la justicia para que todo aquel que quebrante la ley sea llevado ante los tribunales”, mencionó en conferencia de prensa.

“Si se trata de tres altos mandos, ellos tendrán que dar cuenta ante las instituciones de la conducta que tuvieron. Lo único que nos corresponde es solicitar que estos procesos de investigación se realicen siguiendo el debido proceso”, agregó.

Detienen a presunto implicado en fuga de sobrino de Pedro Castillo (Canal N)

¿Quiénes son los altos mandos de la PNP detenidos?

Los altos mandos de la Policía Nacional del Perú detenidos son el coronel en retiro Martín Gonzáles Sánchez, anteriormente director de Digimin, y José Luis Alarcón Camacho, actual Jefe de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

El primero mencionado, apodado ‘Conejo’, es señalado también de colaborar con la fuga de Fray Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario Pedro Castillo, y de estar vinculado a una red de corrupción institucional. Estos hechos habrían sido revelados por un aspirante a colaborador eficaz, quien implicó a ambos en las maniobras ilícitas. Además, refirió que el sobrino del exmandatario influyó para Gonzáles Sánchez sea nombrado como director de Digimin y favorecer su evasión.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se vincula a ‘Conejo’ en cuestionables hechos, incluida la fuga del exjuez supremo César Hinostroza, en el escándalo conocido como ‘Los Cuellos Blancos’. A lo largo de su carrera en la PNP, ascendió sistemáticamente hasta ser designado viceministro de Orden Interno por el expresidente Castillo.

Detienen a coronel PNP acusado de ayudar a fugar a los sobrinos de Pedro Castillo| Canal N

¿Cuándo se capturará a Vladimir Cerrón?

A las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional (PNP) y el ministro del Interior se sumó el premier Gustavo Adrianzén. Consultado sobre la demora en la captura de Vladimir Cerrón, indicó que la institución se encuentra realizando todos los esfuerzos.

“Confiamos en nuestras autoridades y efectivos de la PNP. Esperemos que en breve esa captura se pueda producir. Quiero afirmar de manera categórica que tenemos información que nuestros efectivos siguen en la búsqueda de este prófugo de la justicia. Miren, el brazo de la justicia es muy largo y ahí donde se haya escondido, lo vamos a encontrar y traer ante la justicia; lo mismo ocurrió con otros prófugos y no veo ninguna razón para que eso no ocurra”, declaró el premier.

Como se recuerda, el titular del Interior confirmó que el secretario nacional de Perú Libre se encuentra en el país; mientras que el general Óscar Arriola insistió en que “están cerca” de capturarlo, pese a que lleva más de seis meses en la clandestinidad.

General PNP ha dicho en distintas ocasiones que la institución ya se encuentra detrás del líder de Perú Libre. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Perú Libre / GEC / Andina

¿Desde cuándo está prófugo Vladimir Cerrón?

Vladimir Cerrón está prófugo desde el 6 de octubre del 2023, cuando la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó su implicación en irregularidades del proyecto aeródromo Wanka. Un retraso en la notificación oficial a la Policía Nacional del Perú le dio la oportunidad de desaparecer.

A pesar de una recompensa de S/ 100.000 por datos que conduzcan a su captura y múltiples acusaciones que incluyen lavado de activos y participación en una organización criminal, su paradero sigue siendo un misterio para la institución. No obstante, es bastante activo en sus cuentas de redes sociales, desde donde continúa hablando de política.