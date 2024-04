¿Cómo está la relación amorosa de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa? Esto dicen los medios argentinos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su relación amorosa en noviembre de 2023. Hoy llevan seis meses juntos.

La historia de amor de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa iba por buen camino hasta que cada uno decidió viajar por separado para cumplir con sus respectivos compromisos laborales. Mientras que el conductor argentino tomó un avión con destino a México, la modelo peruana regresó a su natal Lima. Distanciados físicamente, pero conectados mediante videollamadas en sus ratos libres, la pareja se enfrentó a los primeros rumores de distanciamiento.

Las especulaciones cobraron fuerza cuando se supo que Milett Figueroa no viajó a España para festejar el cumpleaños número 64 del conductor de televisión, quien pasó dicha fecha especial rodeado de sus hijos y amigos cercanos. La modelo permaneció en la capital peruana en los siguientes días y en total silencio. Ni su representante, ‘Papelito’ Cáceres, daba respuestas sobre su reencuentro con Tinelli.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estuvieron distanciados debido a compromisos laborales.

Pero pronto, Marcelo Tinelli aclaró que no festejó su cumpleaños con Milett Figueroa por un cruce de horarios. El plan inicial de la pareja era encontrarse en Argentina, como así lo había anunciado la peruana en Lima; sin embargo, Amazon Prime Video le organizó un inesperado viaje a Madrid, a fin de que siguiera con las grabaciones de ‘Los Tinelli’.

Ante ello, la periodista argentina Yanina Latorre, amiga cercana de Marcelo Tinelli, dio a conocer que la pareja se había separado. “Eso está finiquitado”, comentó en el espacio ‘LAM’. Además, indicó que las hijas del presentador no aprobaban a Milett, pues creían que era una “trepadora” y que era demasiado joven para su padre, un hombre mayor de 60 años.

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños alejado de Milett Figueroa, pero acompañado de todos sus hijos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron

En medio de contradicciones, pues Milett Figueroa afirmaba tener una relación estupenda con las hijas de Marcelo Tinelli, mientras que el argentino decía en un chat que esto no era cierto; la pareja se reencontró el 16 de abril, en Buenos Aires. Pero a diferencia de otras oportunidades, no se mostraron juntos ni se dedicaron románticas publicaciones en redes sociales.

La primera en salir a declarar a la prensa argentina fue Milett Figueroa, quien afirmó que seguía en una relación amorosa con el productor argentino, aunque reconoció que su romance atravesó por momentos de cambios debido al tiempo que pasaron distanciados.

Milett Figueroa señala que no hay crisis en su relación con Marcelo Tinelli. (Video: LAM).

“Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos, nosotros estamos bien. En todas las parejas existen charlas que hay que hacerse, pero no hay ningún problema. Hay conversaciones que se van a dar en la intimidad y no tengo por qué comentarlo en un programa de televisión, yo quiero cuidar mi relación. No tenemos ningún problema, no estamos pasando por ningún tipo de crisis. No es que siempre vamos a estar bien, una relación pasa por un montón de altibajos, somos una pareja normal, con mucho amor de por medio, no somos perfectos”, detalló Milett Figueroa.

Para silenciar los rumores de ruptura, que se incrementaron con la aparición de Cande Lecce, una modelo argentina que afirmaba haber tenido un romance con el ‘Cabezón’ cuando este ya estaba en una relación con Milett, la pareja volvió a posar junta para sus redes sociales. Incluso, invitaron a Yanina Latorre a un asado realizado en la casa de Marcelo.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron en Buenos Aires después de un mes separados. Instagram/@milett

¿Cómo es su relación actual?

Por ahora, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa afirman que su relación sigue sólida y no están enfrentando ninguna crisis. Sin embargo, Yanina Latorre mantiene su postura, sugiriendo que la pareja sí atravesó un momento difícil y están intentando reconciliarse discretamente, evitando que los medios de espectáculos se enteren para no aumentar la controversia.

“Estoy en condiciones de anunciar que el Sr. Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no están reconciliados. No están juntos, donde hubo fuego, cenizas quedan, qué antigüedad [...] En el asado donde ella fue invitada fue tarde porque [inicialmente] no le había avisado. En un momento de la noche, entre bailecito, las canciones de mentiroso y de reproche iban dirigidas hacia Marcelo”, contó la panelista de ‘LAM’ sobre su último encuentro con la pareja.