Programa argentino arremete contra ‘América Hoy’ y ‘Amor y Fuego’: “Los payasos son ellos”

'LAM' arremetió contra programas peruanos | América (Argentina)

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha desatado un enfrentamiento a nivel internacional. El pasado martes 23 de abril, el programa argentino ‘LAM’, bajo la conducción de Angel de Brito, dedicó una parte significativa de su emisión para lanzar críticas contundentes hacia la televisión peruana, enfocándose específicamente en los espacios ‘Amor y Fuego’ y ‘América Hoy’.

Días atrás, ‘Amor y Fuego’ puso en tela de juicio la credibilidad de Yanina Latorre, panelista del programa argentino, por afirmar varias veces que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habían separado. Para los conductores peruanos, la periodista de ‘LAM’ dio información falsa para generar polémica y así promocionar el reality ‘Los Tinelli’.

Rodrigo González llamó "payasa" a Yanina Latorre en 'Amor y Fuego'. Captura/Willax TV

“La próxima vez que Yanina Latorre diga algo, para mí será como si Ethel [Pozo] diga algo. ¿Qué credibilidad puede tener? Si alguien me está dando una mala data, lo que menos hago es ponerme a bailar con Milett como si no pasara nada. A mí me parece una payasa, yo confiaba en lo que ella decía. Es florera como buena argentina, sabe acomodar las cosas”, comentó Rodrigo González.

Por su parte, las presentadoras de ‘América Hoy’ expresaron su indignación por los ataques dirigidos hacia Doña Martha, madre de Milett Figueroa, por parte de los panelistas de ‘LAM’, quienes la calificaron de desubicada.

“Nada tiene que ver Marthita acá. Marcelo y Milett son dos adultos, así que meter a la madre es un golpe bajo. Yo siento que ellos quieren destruir al personaje de Milett, le sacan de todo. Un poquito de agüita de azahar para Yanina Latorre”, señaló Ethel Pozo, siendo respaldada por sus compañeras Janet Barboza y Brunella Horna.

Las conductoras de 'América Hoy' defendieron a la madre de Milett Figueroa.

‘LAM’ arremetió contra la TV peruana

Luego de ser mencionada por los conductores peruanos, Yanina Latorre fue la primera en pronunciarse en ‘LAM’. La periodista de espectáculos, conocida por su cercana amistad con Marcelo Tinelli, negó rotundamente haber difundido información falsa para promocionar el reality del conductor argentino.

“Chicos de Perú, están fumando de la buena. Están hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos [Rodrigo y Gigi] que dijeron que di una mala data. No, no di una mala nota. Los payasos son ellos. ¿Qué perdí la credibilidad? Dije que estaban separados y en crisis. El sábado fui invitada a la casa de Marcelo Tinelli, mi amigo. Si tuviera un problema conmigo, o con Milett, no me hubiera invitado porque no fuma de la buena como ustedes. Sigo sosteniendo que hasta hoy [Marcelo y Milett] no están amigados”, afirmó.

Yanina Latorre se defendió de las críticas. Captura/LAM

Seguidamente, se refirió a Ethel Pozo. “Esa piba está loca [...] A mí Milett me dijo que le encanta ‘LAM’ y que le sirve que hablen de ella, pero esta de morado diciendo una teoría conspirativa, que voy a promocionar el reality. A mí me chupa un huevo”, sostuvo.

Las demás panelistas de ‘LAM’ salieron en defensa de su compañera y le recomendaron a las conductoras de ‘América Hoy’ conseguir otro diseñador de vestuario. “¡Miren lo que es ese vestido morado con un agujero al medio! No es por maldad, pero miren lo que es. Y el de la camisa rosada [Rodrigo] parece que se va a tragar el micrófono, lo tiene en la muela”, comentó Matilda Blanco.

Por otro lado, Pepe Ochoa calificó de “monigotes” a los presentadores peruanos y les solicitó enfáticamente que no vuelvan a contactarlo para solicitar información exclusiva sobre Milett Figueroa. “Esta gente que nos critica me piden datos para luego ellos contarlo. Nosotros fuimos generosos”, exclamó el periodista, visiblemente molesto, quien aseguró haber criticado a la madre de Milett porque ella lo atacó primero.

'LAM' se emite de lunes a viernes por el canal de América.

¿Qué significan las siglas de ‘LAM’?

Las siglas ‘LAM’ corresponden a ‘Los Ángeles de la Mañana’, el nombre original del programa de espectáculos argentino que se emitió entre 2016 y 2021 por eltrece. Aunque se le conocía comúnmente por sus iniciales, en 2022, tras su inesperado final en el horario matutino del canal, América TV llegó a un acuerdo para transmitir el programa manteniendo el nombre oficial como ‘LAM’.