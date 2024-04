Cancelación de vuelos en aeropuerto de Trujillo generan pérdidas diarias de US$ 210 mil

Los viajeros sintieron incomodidad por esta cancelación de vuelos - Créditos: Agencia Andina.

La cancelación de 35 vuelos entre el 14 y el 24 de abril de 2024 en el aeropuerto internacional Carlos Martínez de Pinillos, en Huanchaco, Trujillo, debido a la densa neblina, generó pérdidas diarias de 210 mil dólares, así lo informó Francisco Huerta Benites, decano del Colegio de Economistas de La Libertad.

El especialista mencionó que la disminución en la llegada de turistas y visitantes a la ciudad de Trujillo, como resultado de este incidente, tuvo un efecto en la economía local, debido a que disminuyen los servicios esenciales como taxis y el alquiler de transporte privado, según reportó a Agencia Andina. Por eso, ese tiempo trasciende a las aerolíneas, extendiéndose a hoteles, restaurantes y sitios turísticos.

De acuerdo con el experto, estas circunstancias llevaron a la cancelación de reuniones de negocios previamente planeadas, lo que provoca un impacto negativo no solo en los ingresos directos, sino también en las oportunidades de futuro, a estos se les denomina costos indirectos.

“Esto es muy meritorio porque la economía regional del 2023 cayó en 4.2 %, por temas de construcción, manufactura, agrícola, caída contrarrestada con el crecimiento de las agroexportaciones”, explicó.

De acuerdo con la programación del aeropuerto, una total de 22 vuelos destinados a Lima no pudieron despegar desde Trujillo y 13 que debían arribar desde la capital a la ciudad norteña fueron suspendidos, lo que afecta así a cientos de viajeros durante los últimos días.

Mal clima obliga a cancelar viajes en aeropuerto Carlos Martínez - Créditos: Agencia Andina.

María Cipriano, representante de la concesionaria Aeropuertos del Perú en Trujillo, indica que el terminal aéreo no está equipado actualmente para manejar vuelos en ciertas condiciones climáticas adversas. Resalta la urgencia de instalar un sistema de aterrizaje instrumental (ILS) que permitiría a los aviones aterrizar incluso con muy poca visibilidad.

El pronóstico meteorológico actual muestra una mejora en las condiciones climáticas en la ciudad norteña, con menor cobertura nubosa y temperaturas mínimas de 18.8 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), por lo que esta mejora es una señal positiva para la reanudación normal de las operaciones aeroportuarias

De otro lado, cabe mencionar que las aerolíneas LATAM Perú Airline, Jetsmart y Sky Airline realizan operaciones en el Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Martínez de Pinillos. Santiago de Chile es el único destino internacional accesible desde este terminal aéreo.

Negocios afectados por la cancelación de vuelos - Créditos: Agencia Andina.

¿Por qué se llama aeropuerto Carlos Martínez?

El Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos se erige como un elemento fundamental en la infraestructura de conexión aérea de Perú al ofrecer una ubicación estratégica cercana a puntos de interés turístico de gran importancia, tales como el ancestral complejo arqueológico de Chan Chan y los atractivos balnearios ubicados en la región norte del país.

El nombre de este terminal rinde homenaje a Carlos Martínez de Pinillos, insigne aviador nacido en Trujillo, quien, tras graduarse como técnico mecánico-electricista, se sintió cautivado por el mundo de la aviación luego de un encuentro con el aeronauta Herbert Tweddle en 1920. A pesar de haber perdido la vista en un ojo, esto no impidió que persiguiera su pasión y se formara en aviación en Lima.

En 1928, emprendió una valiente expedición aérea alrededor de Sudamérica a bordo de un Bellanca CH-300 Pacemaker. Durante su aventura, enfrentó varios contratiempos, incluidos desafíos logísticos en Belem do Pará, superando each of ellos hasta lograr un heroico retorno a Perú, donde fue aclamado y honrado por sus logros.

Después, contribuyó significativamente a la aviación militar del país antes de incorporarse a la compañía Faucett SA, donde se distinguió por ser el primer piloto peruano en registrar 10 mil horas de vuelo. Su fallecimiento ocurrió en 1947, dejando atrás un legado imborrable en la historia de la aviación peruana.