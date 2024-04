Yiddá Eslava revela por qué no le pagó a Julián Zucchi: “Recién envió sus facturas”

Julián Zucchi y Yiddá Eslava siguen enfrentados, por lo que su situación llama la atención de sus seguidores. En los últimos días, el argentino se ha dedicado a defenderse de los ataques de su expareja, por lo que reveló que ella le envió una carta notarial, en el que le pedía expresamente que no hable sobre ella en los medios de comunicación.

“Le envié las cartas también escaneadas, ya notariales, porque el señor estaba en Argentina y justamente como a mí no me gustan las sorpresas, yo hablé previamente con él. La sorpresa me la llevé yo cuando vi la publicación diciendo: ‘Oh sorpresa. Lo que me acabo de encontrar llegando a Lima’. Yo dije: ‘¿Qué cosa?’ Cuando yo tres días antes ya le había enviado eso y de prueba tengo la carta que se mostró”, dijo.

Asimismo, a través de su abogada, el exintegrante de ‘Parchís’ dio a conocer que la madre de sus hijos había cambiado las chapas de la puerta del local en el que funciona la productora que ellos fundaron hace algunos años. En ese sentido, dio a conocer que la exchica reality también se negaba a hacerle los pago al argentino desde el 2023.

Yiddá Eslava desmiente a Julián Zucchi. (Composición Infobae)

Al escuchar todas estas acusaciones, Yiddá Eslava no dudó en salir a pronunciarse, señalando que la carta notarial que le envió a su expareja fue con previo aviso, por lo que le sorprendió su reacción en redes sociales, pues justamente le advirtió para que no haya este tipo de problemas.

Sobre la falta de pago, la actriz cómica indicó que la productora, al ser una empresa, no puede transferir dinero sin ningún motivo, por lo que estuvo esperando durante varios meses que Julián Zucchi le envíe su factura por orden de servicio.

Yiddá Eslava contó que Julián Zucchi, luego de haber hecho su queja de manera pública, recién el día jueves le envió sus facturas, por lo que recién le hará la transferencia. Además, indicó que tiene los correos para demostrar que no ha mentido en ningún momento.

“Se habla de una deuda que se le tiene al señor desde el 2023. Todas las personas que somos empresarios, saben muy bien que para sacar dinero de la cuenta, se tiene que emitir una factura. Les demuestro en este momento el correo del señor por donde envió su factura el día jueves, el día jueves recién fueron enviadas estas facturas. ¿Cómo se puede hablar de una deuda del 2023 cuando las facturas han sido enviadas el día jueves?”, indicó.

Yiddá Eslava hace fuerte acusación contra Julián Zucchi.

Yiddá Eslava enfurece contra ‘América Hoy’

Yiddá Eslava no pudo evitar mostrar su indignación contra una reportera de ‘América Hoy’ por exponer los recientes problemas que ella tiene con Julián Zucchi. En este programa se dio a conocer que la actriz cómica había llegado a un acuerdo con el argentino, pero él cambió de manera radical cuando ella expuso su infidelidad.

“Es terrible lo que pasó hoy en ‘América Hoy’ han sacado una conversación privada con una “supuesta amiga” a la cual le estaba contando temas privados, es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete, yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables”, escribió.