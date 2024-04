Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están separados: “Eso ya está finiquitado”, afirma Yanina Latorre

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se habrían separado: “Eso ya está finiquitado” | El Trece Argentina

Desde hace varios días, el nombre de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en boca de todos, pues la prensa argentina venía especulando una separación entre ambos, la misma que se agrandó cuando el presentador decidió viajar a Madrid a celebrar su cumpleaños junto a sus hijos, pero la gran ausente fue su novia peruana.

Y es que, Milett vino a Perú para cumplir con unos pendientes de trabajo y afirmó que volvería al país albiceleste para pasar el cumpleaños con su pareja, cosa que finalmente no sucedió. A partir de esa fecha, se ha venido hablando de la relación de la modelo con los hijos de Tinelli y que en esa relación hay una crisis.

Un saludo por redes sociales fue lo que le dio Figueroa a su pareja y desde el 1 de abril ninguno ha vuelto a referirse directamente a este tema. Es así que, recientemente en el programa de Mirtha Legrand, se habló de la posible crisis entre Tinelli y Milett.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya habrían terminado su relación.

Allí, estuvo de invitada Yanina Latorre, quien en más de una ocasión ha revelado detalles de la intimidad de la pareja. Fue ella quien mencionó que Milett se habría molestado con Tinelli por no llevarla con él a Madrid y que su relación con las hijas de su pareja no es la mejor.

Sobre esta ocasión, en el espacio Mezada se encontraban debatiendo este tema y allí, Latorre sorprendió al mencionar que Milett y Tinelli le dieron punto final a su romance. “(Marcelo Tinelli) Rompió con la peruana, aunque me lo niegan. Lo puedo saber, hazme caso a mí”, mencionó la conductora afirmando lo que decía.

Por otro lado, señaló que no es una especulación, sino que ella está segura de lo que dice a través de una fuente confiable. Pero, aseveró que no podía entrar en detalles.

“No lo huelo, lo sé, tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que sí vendo a la fuente, pero esto está finiquitado”, sentenció ante la sorpresa de todos.

Milett Figueroa no tiene planeado volver a Argentina para reencontrarse con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no tienen fecha de reencuentro

La situación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli parece estar estancada sin planes inmediatos para un reencuentro. ‘Papelito’ Cáceres, ha manifestado que, por el momento, no existen acuerdos para que ella regrese a Argentina desde Perú, lo que sugiere que la distancia física entre ellos seguirá presente.

Mercedes Cordero compartió detalles de una conversación con el representante de Figueroa, donde al indagar sobre el posible regreso de Milett a Argentina, la respuesta fue ambigua, sin proporcionar una fecha específica para una reunión entre ella y Tinelli. “Le pregunté concretamente cuándo tiene planeado volver Milett [a Argentina] porque eso es clave. ¿Por qué regresaría de Perú si no es para encontrarse con Marcelo? Me dijo: ‘no, no, un beso, gracias por preocuparte’. No hay fecha. No es que me haya dicho algo como: ‘se pospuso el viaje y se reencuentran el 10′, no hubo eso”, relató Cordero acerca de su interacción con Cáceres.

Marcelo Tinelli confirma que sus hijas no quieren a Milett Figueroa.

Esta falta de claridad en los planes de reunión ha llevado a Cordero a reflexionar sobre el estado actual de la relación entre Figueroa y Tinelli. Aunque no se han pronunciado sobre una separación oficial, la conductora argentina interpreta las señales como indicativas de un período de incertidumbre en la pareja. A pesar de que ambos continúan refiriéndose el uno al otro como pareja y de la posibilidad económica de encontrarse, la ausencia de una fecha concreta para retomar su relación prende las alarmas de un posible “stand by”.

En resumen, la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúa siendo un tema de especulación, con ambos partes manteniéndose en sus respectivos países sin indicación de que se reunirán pronto.