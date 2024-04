Hija de Marcelo Tinelli responde fuerte a usuarios que la preguntan constantemente por Milett Figueroa

Hija de Marcelo Tinelli contra los comentarios que le hacen sobre Milett Figueroa.

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estaría atravesando un difícil momento, aseguran los diferentes medios argentinos. Desde que la modelo peruana regresó a Lima para cumplir con algunos contratos, ella no ha vuelto a salir del país, esto pese a que dijo que viajaría a Argentina para celebrar el cumpleaños del mítico conductor de televisión.

Sin embargo, el presentador argentino decidió celebrar su onomástico en España, al lado de todos sus hijos. Él explicó que la plataforma Prime Video fue el que los invitó a este país como parte de las grabaciones del reality que están realizando.

Debido a que ahora pasa menos tiempo con Milett Figueroa y más al lado de sus hijos, los programas de televisión han señalado que existe una evidente crisis en la relación de Marcelo Tinelli y la modelo peruana, especialmente porque las hijas del argentino no estarían nada contentos con este romance.

Marcelo Tinelli confirma que sus hijas no quieren a Milett Figueroa.

Candelaria Tinelli enfurece con usuarios que le mencionan a Milett Figueroa

De acuerdo a la prensa argentina, Candelaria Tinelli sería una de las hijas del presentador argentino que no está nada feliz con la modelo peruana. Por este motivo, los fans de Milett Figueroa han invadido sus redes sociales, enviándole mensajes sobre la exchica reality en todas las publicaciones que ella realiza.

Según se puede observar, en cada historia que ella subía con su familia, los usuarios le preguntaban por Milett, incluso hubo una que le pidió que no se meta en la vida amorosa de su padre y que lo deje ser feliz al lado de la actriz.

Estos mensajes no habrían sido bien recibidos por Candelaria Tinelli, quien decidió responder a todos sus detractores. “No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen hasta las te*** al plato”, afirmó bastante enojada.

Asimismo, los usuarios han mostrado curiosidad sobre la ausencia de Milett Figueroa en las publicaciones recientes de Marcelo Tinelli y preguntaron directamente a la joven por la modelo peruana, a lo que ella solo atinó a decir ‘miedo’, en referencia a que la gente no se cansaba de preguntar por la exchica reality.

Hija de Marcelo Tinelli explota contra comentarios en el que mencionan a Milett Figueroa.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la relación de sus hijas con Milett Figueroa?

Yanina Latorre, en una transmisión del programa ‘LAM’, fue la que dio a conocer que las hijas de Marcelo Tinelli no están de acuerdo con su romance con Milett Figueroa, pues ella creen que la actriz solo está interesado en su padre por los beneficios que obtendría de la fama y el poder que tiene el presentador en la industria de la televisión argentina.

Asimismo, la conductora de ‘LAM’ reveló imágenes de las conversaciones privadas que ella mantuvo con el conductor, quien le confesaba que, efectivamente, sus hijas no deseaban que mantenga una relación con Milett Figueroa, poniéndole en una situación bastante complicada.

“Yo sigo de novio, pero el problema es que mis hijas no quieren a Milett. Me la recontrabochan. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, comentó.