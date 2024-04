Milett Figueroa e hija de Marcelo Tinelli discutieron en las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’, según ‘LAM’

Milett Figueroa discutió con una de las hijas de Marcelo Tinelli, según Ángel de Britto | LAM - América TV de Argentina

Después de que Marcelo Tinelli reconociera que sus hijas no aprueban a Milett Figueroa como su pareja, Ángel de Brito señaló que esta información ya era conocida entre bastidores. El periodista argentino reveló que la modelo protagonizó una intensa discusión con una de las hijas del conductor argentino durante las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’.

Este jueves 4 de abril, los presentadores de ‘LAM’ empezaron el programa hablando sobre la supuesta crisis en la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes se especulan están distanciados debido a que la exchica reality no viajó a Madrid para celebrar el cumpleaños de su pareja. Para el periodista, el argentino no la habría invitado debido a un roce previo con una de sus hijas.

“Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas. ¿Por qué no se la fuman a Milett?”, fueron las declaraciones de Ángel de Brito, las cuales no sorprendieron a sus compañeras de conducción.

Yanina Latorre intervino en la conversación y agregó que Milett Figueroa también tuvo un fuerte cruce de palabras con Mimi Alvarado, actual pareja sentimental de ‘El Tirri’, primo de Marcelo Tinelli. “Se mataron en el reality, pidieron que no se cortara (la discusión)”, precisó.

“No hay una cosa que Milett haya hecho (para que las hijas de Marcelo no la acepten). A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas. Él es un tipo que ha tenido mil mujeres”, añadió la presentadora de TV.

Milett Figueroa habló sobre las hijas de Marcelo Tinelli

Durante su visita a Lima, Milett Figueroa fue preguntada sobre su vínculo con Candelaria, Micaela y Juanita Tinelli, las hijas del presentador argentino Marcelo Tinelli. Según la modelo peruana, las tres la han recibido con gran calidez, lo cual le resulta sorprendente dado que en su lugar habría sido más precavida.

“Yo no sé si ellas, pero yo... a mí me han recibido increíble, son re amorosas conmigo”, expresó en un principio, en diálogo con ‘América Espectáculos’, sobre su primer encuentro con las hijas del presentador de TV.

Después, Milett Figueroa resaltó que el comportamiento de las hijas consentidas de Tinelli, comparándose con ellas. “Yo, como hija, soy recontra celosa. No me imagino si tuviera un papá cómo estaría yo de celosa”, detalló la modelo peruana.

Estas declaraciones se dieron antes que Yanina Latorre, conductora de ‘LAM’, afirmara que a las hijas de Marcelo Tinelli realmente no les agrada la nueva pareja de su padre.

“A las hijas le parece una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo (trabajo). Él es un hombre poderoso y una chica linda y joven como Milett, que en el ‘Bailando’ estuvo bien, fue bomba, aunque tuvo algunos problemas con Salwe. Pero nunca hubo vínculo. Las chicas reticentes, viene su papá con novia joven y dices: ten cuidado. Arrancó muy rápido (el romance)”, manifestó Yanina Latorre.