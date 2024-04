Milett Figueroa se distancia de Marcello Tinelli y descarta regresar a Argentina tras conflicto con sus hijas

Milett Figueroa no tiene planeado volver a Argentina | Desperezate - Canal de la Ciudad

Después de que Marcelo Tinelli confirmara que sus hijas no se llevan bien con Milett Figueroa, el programa ‘Desperezate’ se puso en contacto con Luis ‘Papelito’ Cáceres, representante de la modelo peruana. Los conductores se mostraron preocupados ante las declaraciones del mánager, quien afirmó que la exparticipante del ‘Bailando’ está en Perú y no tiene planeado regresar a Argentina para reencontrarse con su pareja.

La panelista Mercedes Cordero, quien reveló que desde hace meses se sabía entre bastidores que las hijas de Marcelo Tinelli no aceptaban a la peruana, comentó que, según lo conversado con el representante de Milett, ella tenía planeado llegar a Buenos Aires el 31 de marzo. Sin embargo, debido a que el conductor argentino se fue directamente a España, Figueroa optó por quedarse en Lima.

“Me dijo que Milett había ido [al Perú] por unos compromisos laborales con marcas y para presentar su película de terror. Según Papelito, ella volvía el 31 y 1 primero festejaba el cumpleaños con Marcelo. Eso no pasó porque Milett sigue en Perú y Marcelo ni siquiera hizo escala en Buenos Aires, aterrizó directamente en España. Y ahora están allá todos juntos [la familia de Marcelo], y él está aprovechando también para conocer la casa de Candelaria y Coti”, informó.

Marcelo Tinelli se encuentra en España junto a sus hijos, mientras que Milett está en Lima.

En medio de los rumores de separación, ‘Papelito’ Cáceres aclaró al espacio argentino que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen siendo pareja “Me dice que Marcelo y Milett hablan todos los días, que están enamorados” señaló la conductora de TV, extrañada por las posteriores declaraciones.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli seguirán distanciados

‘Papelito’ Cáceres confirmó que no hay planes cercanos de un reencuentro entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, lo que significa que la pareja permanecerá separada geográficamente, con ella en Perú y él en Argentina.

“Le pregunté concretamente cuándo tiene planeado volver Milett [a Argentina] porque eso es clave. ¿Por qué regresaría de Perú si no es para encontrarse con Marcelo? Me dijo: ‘no, no, un beso, gracias por preocuparte’. No hay fecha. No es que me haya dicho algo como: ‘se pospuso el viaje y se reencuentran el 10′, no hubo eso”, detalló Mercedes Cordero sobre su conversación con el representante de Milett Figueroa.

Milett Figueroa no tiene planeado volver a Argentina para reencontrarse con Marcelo Tinelli.

Para la presentadora de TV argentina, las declaraciones de Cáceres sugerirían que, aunque la pareja no se ha separado oficialmente, están atravesando un momento complicado en su relación.

“Si ellos siguen de novios, vos sabes cuándo estás volviendo o qué planes hay. Se pueden encontrar en otro punto, hay otras formas. No es cuestión de dinero porque hay la posibilidad económica. Es rara la situación. Marcelo se sigue refiriendo a ella como su novia y Papelito, representante de Milett, dice que están juntos, pero que no hay fecha de regreso. Para mí, esta relación está en un stand by [pausa]”, sentenció Cordero.

Romance entre Milett Figueroa y Marcello Tinelli estaría en crisis.

Milett Figueroa habría discutido con la hija de Marcelo Tinelli

Durante el programa ‘LAM’, el periodista Ángel de Brito señaló que los programas de espectáculos ya estaban al tanto de la mala relación entre las hijas de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Según dijo, esta situación se confirmó cuando se supo que la peruana y una de las tres consentidas del conductor argentino tuvieron una fuerte pelea verbal durante las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’.

“Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas”, señaló De Brito para luego preguntarle a sus compañeras: “¿Por qué no se la fuman a Milett?”.

“No hay una cosa que Milett haya hecho (para que las hijas de Marcelo no la acepten). A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas. Él es un tipo que ha tenido mil mujeres”, respondió Yanina Latorre.