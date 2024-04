Dantes Cardosa arremete contra Christian Yaipén: “Todos los temas canta él y algunos no le van a su voz”

Dantes Cardosa habla del protagonismo de Christian Yaipén.

Dantes Cardosa es uno de los exintengrantes del ‘Grupo 5′ que ganó gran popularidad por su paso por ‘La Charanga Habanera’ pero que dejó la salsa por la cumbia y logró un espacio en los corazones de sus seguidores. El cantante estuvo en la orquesta de Andy, Christian y Elmer Yaipén, pero en el 2017 decidió dar un paso al costado.

Sin embargo, desde su salida se ha referido al protagonismo que ha adquirido Christian Yaipén en su agrupación familiar, luego de terminar sus estudios musicales fuera del país. Sobre este tema, Dantes ha evidenciado su desacuerdo y explica que en los shows en vivo se da oportunidad a otros cantantes, pero en los temas grabados en las plataformas digitales, solo se ve al heredero musical.

Por ello, en conversación con La República, el cantante menciona que las canciones de Grupo 5 de YouTube, solo tienen a Yaipén como protagonista y hasta asegura que no todos los temas suenan bien con su interpretación.

“En concierto en vivo, veo que todos los integrantes cantan porque Christian (Yaipén) no va a aguantar cinco horas. Pero si hablamos de grabar, yo reviso que ahora en YouTube está solo Christian (Yaipén) interpretando todos los temas y noto que algunos no le van a su voz”, expresó al inicio.

Por otro lado, recordó su paso por Grupo 5 y aseguró que en ese tiempo cada cantante tenía un espacio propio en el escenario; sin embargo, esto se ha cambiado, actualmente, y espera que todas las voces tengan las mismas oportunidades.

“Cuando llegué a Grupo 5, había variedad de voces. Todos cantábamos, cada uno tenía su momento. Ahora hay mucha infraestructura, luces, pantallas, se ve muy lindo, uno se rompe el ojo. Eso no lo teníamos antes. Y con toda esa maquinaria, deberían optar, sobre todo, a que graben todos”, acotó.

Finalmente, reconoce que los hermanos, como dueños de la orquesta, pueden elegir como llevar su carrera, pero desde su percepción lo mejor sería también darle más espacio a los demás integrantes. “Sé que ellos son los dueños, pero a mi estilo de ver las cosas, a mí me gustaría un Grupo 5 en el que se interactúe más con los integrantes. Ellos están ahí, como los coros de Luis Miguel, allá atrás. Es la verdad”, sentenció sobre el tema.

¿Por qué Dantes Cardosa se fue de ‘La Charanga Habanera’ a ‘Grupo 5′?

Dantes Cardosa participó en un podcast conducido por Carlos Orozco, donde se abordaron variados aspectos de su trayectoria profesional. En este espacio, Cardosa se expresó sobre su transición a otra agrupación musical. Al ser cuestionado acerca de si el trato recibido por el Grupo 5 representó una de las ofertas más significativas de su carrera, su respuesta fue confirmatoria.

“Sí, yo creo que sí, porque en la Charanga (Habanera), no es que ganaba mucha plata. Los cantantes podemos decir que ganábamos por la época y yo era uno de los que más ganaba porque era voz líder. Eran 100 dólares por concierto y en la Charanga Habanera se vendían 20 mil o 25 mil dólares en Perú”, explicó inicialmente.

Posteriormente, reveló su origen humilde y, sin titubear, admitió que aceptó la oferta consciente del beneficio económico que representaría para su familia. Aspiraba a que sus progenitores dejaran de trabajar. “Yo vine de una familia muy humilde, me gustó su propuesta y dije de aquí ya yo voy a poder darle más prioridad a mi familia, que no pasen tanto trabajo, voy a ganar mucho más a sustentar, decirle a mi mamá que ya no trabaje”, señaló el cantante.