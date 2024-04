Proponen fecha para Día del Rock Peruano distinta a la del fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz: ¿cuál es y por qué?

Parlamentaria tomó distancia de la fecha del fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Herbert Rodriguez / Congreso

Ante el desacuerdo de la familia por declarar el Día del Rock Nacional en la fecha en la que falleció el cantante Pedro Suárez Vértiz, la legisladora Susel Paredes, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, propuso otro día y fundamento. La medida respaldada por su bancada tiene como base la creación de un festival elaborado en El Agustino.

Se trata del evento ‘Agustirock’, el cual inició en 1889, a partir del comercio de segunda mano de discos de vinilo en mercadillos del Cercado de Lima, como La Cachina o Tacora, y la creación del movimiento juvenil autogestionado denominado GRASS (Grupos Roqueros Agustinianos Surgiendo Solos).

“Este evento tomó como objetivo mostrar el desinterés del Estado y los gobiernos locales hacia la población, así como las desigualdades sociales, la discriminación y la pobreza que se vivían en las calles populosas de la ciudad de Lima. Las características distintivas de este festival musical han sido la autonomía en su organización, la gratuidad de sus presentaciones y el mensaje social y contestatario de sus temas musicales”, menciona el documento.

¿Cuál es la fecha propuesta para el Día del Rock Peruano y por qué?

El documento propone que la conmemoración al género musical en el país se establezca el 12 de marzo, fecha en la que se realizaba este evento y se presentaron grupos como Los Mojarras, Simbiosis, Leusemia, Velorio, Eclipse y Sabotaje.

“Es necesario precisar, que el Agustirock trasciende la música, haciendo reflexiones sobre política, sociedad y educación, marcando así una diferencia en su estilo. En ese sentido, esta propuesta legislativa, tiene también como objetivo, institucionalizar una forma de identidad musical, que ha tomado arraigo en la sociedad peruana, interpretando su realidad”, destacó Paredes.

¿Por qué la familia de PSV no está de acuerdo con la fecha?

Si bien la propuesta legislativa tuvo buenas reacciones, la familia no estuvo de acuerdo. Así lo hizo saber el legislador Edward Málaga en sus redes sociales.

“Alejandro, me parece importantísimo rendirle los más altos honores a Pedro y, como amigo suyo, te agradezco este generoso gesto e iniciativa. Sin embargo, es necesario consultarlo con la familia y afinar mejor la fecha. He conversado con Cynthia y me indica que ellos tienen otra fecha en mente. Conversémoslo por favor”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La publicación fue elaborada luego del anuncio de Cavero, quien, a través de la misma red social, brindó detalles de su propuesta junto a un video de distintas etapas del fallecido ícono del rock.

“Recordemos a aquellos que nos regalaron grandes momentos con sus canciones. He propuesto mediante un proyecto de ley que conmemoremos cada 28 de diciembre como el Día del Rock Nacional. Mantengamos viva la memoria de los más destacados exponentes de nuestra música nacional”, se lee en su cuenta.

¿Qué propone el proyecto de ley de Alejandro Cavero?

En el documento ingresado por el legislador de Avanza País, se explica que la fecha fue elegida ante el “probable consenso de reconocer a Pedro Suárez Vértiz como el principal referente”.

Además de conmemorarlo, se espera resaltar e incentivar el desarrollo de los músicos peruanos que siguen su estela. “En cuanto a los beneficios, creemos que la institución de un Día del Rock Nacional conlleva numerosas ventajas”, se lee.

Entre estos beneficios, se menciona el envío de un mensaje positivo sobre la importancia del género musical, así como un reconocimiento al trabajo de los artistas, sirviendo esto último como estímulo para las nuevas generaciones de músicos.