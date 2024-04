Los Caballeros del Zodiaco: Municipalidad de Miraflores se mete a la polémica y albergará mural rechazado por San Borja

Polémica en San Borja por mural de Los Caballeros del Zodiaco del ganador de récord Guinness

El fastidio y frustración que generó la Municipalidad de San Borja en Jorge Vásquez, el popular ‘Jorge de Pegaso’, por la paralización del pintado de un mural de Los Caballeros del Zodiaco en la fachada de su propiedad, fueron apaciguados por otro municipio capitalino.

Como se recuerda, el récord Guinness por tener la colección más grande de ‘Saint Seiya’, personaje principal del mencionado anime creado por Masami Kurumada, denunció públicamente que la gestión edil de Marco Álvarez Vargas inició un proceso administrativo en su contra.

Según le indicó la municipalidad samborjina, quienes recogieron el reclamo de vecinos del distrito descontentos por las pintas, lo acusan de no pedir permiso para llevar a cabo el mural, además de señalar que tendría fines comerciales. De fallar en su contra, tendría que pagar el 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y borrar todos los dibujos que ya están avanzados.

“Han sido días movidos y ajetreados, me ha sorprendido la acogida que hemos tenido. Queremos que el muro se termine porque esto se ha quedado a medias. Mañana (viernes 5 de abril) estoy presentando los descargos y espero que la municipalidad se pronuncie con la celeridad que lo hacen los inspectores municipales para venir”, manifestó.

“Hubo un vecino que pensó que eran cosas del diablo, le expliqué, le enseñé los dibujos, y recordó que era de la serie y me felicitaron", contó Jorge a Infobae Perú.

Municipalidad de Miraflores acogerá mural de Los Caballeros del Zodiaco

En medio de esta tormenta, un faro de luz se prendió para ‘Jorge de Pegaso’. En diálogo con Infobae Perú, reveló que representantes de la Municipalidad de Miraflores, en nombre del alcalde Carlos Canales, lo contactaron para indicarle que podrá rendirle tributo al anime que le cambió la vida en una lugar especial de su jurisdicción.

“Hoy me contactaron de la Municipalidad de Miraflores en nombre del alcalde. Me dijeron que el señor alcalde estaba muy interesado en plasmar el arte de Los Caballeros del Zodiaco en su distrito, en donde hay muchos murales, pero ni uno de este anime”, declaró para este medio.

“Le quiere rendir tributo al récord Guinness y a los 30 años de la llegada de la serie al Perú. Les dije que me pasen los detalles para evaluarlo. A las horas llegaron a mi casa representantes de la municipalidad. Pude conversar con el alcalde vía telefónica”, acotó.

'Jorge del Pegaso' indicó que el dibujo que se plasmará en el nuevo mural será similar al de esta imagen.

Debido al interés mostrado por la gestión de Canales, el coleccionista indicó que rápidamente acordaron que el gran mural debía ser pintado por el artista Hernán Cortez, quien se encuentra trabajando en la fachada de su casa, y que posiblemente esté en la bajada peatonal a una de las playas del distrito.

“El lugar ya está definido, es un lugar cerca a la playa, muy transitado. Es una propuesta de lugar, de repente aparece otro lugar más amplio y vistoso, pero de momento está cerca a la playa”, señaló.

“Ahora me toca a mí definir el dibujo. El artista será el mismo, quiero que sea él, porque a la gente le ha gustado su trabajo. Será un dibujo que calce en el muro, tenga significado y, obviamente, que no sea el mismo al que ya está en la pared de mi casa”, continuó.

Para finalizar, Jorge Vásquez agradeció a la Municipalidad de Miraflores por permitirle plasmar su pasión por Los Caballeros del Zodiaco, y difundir la cultura artística del anime, dentro de su jurisdicción.

“Me siento contento y satisfecho de que poco a poco se están logrando cosas que uno no espera”, dijo ‘Jorge de Pegaso’, quien a su vez lamentó que la administración de Álvarez Vargas no se haya puesto en contacto para tratar de conciliar.

“Aparte de la comunicación que he tenido formalmente para presentar mis descargos, nadie de la municipalidad se ha puesto en contacto conmigo. En Instagram me escribieron diciendo que son del municipio de San Borja para que les de mi celular, se los pasé, pero no me han llamado ni se han comunicado. Si gustan llamen, estoy dispuesto a conversar y llegar a una solución. Este puede ser el inicio de la explosión cultural anime en el distrito”, concluyó.