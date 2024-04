Breña: por qué se llama así este distrito y cuál es su historia

Conoce un poco más acerca del distrito de Breña. (lateandope.wordpress.com / YouTube Construcción Ingeniería / Wikipedia)

Lima tiene 43 distritos, cada uno de ellos con su propia historia, tradiciones e identidad. Algunos son bastante modernos en comparación con otros cuya ocupación data de tiempos bastante antiguos, incluso antes de la colonia.

Vale mencionar que por aquellos días la ‘ciudad de los reyes’ no era ni la sombra de lo que es en la actualidad, especialmente porque lejos de la cantidad de concreto y caos que invade nuestras calles, los distintos espacios donde se fundarían grandes distritos eran lugares llenos de vegetación y muy fértiles.

Tal es el caso de Breña, un pequeño distrito que limita con Jesús María, Lima y Pueblo Libre. Pese a su tamaño, se encuentra bastante bien equipado en cuanto a servicios públicos y demás, pero ¿alguna vez te has preguntado por tiene ese nombre tan curioso que no parece no hacer referencia a ningún término de uso común?

¿Por qué se llama Breña?

Breña antigua, donde se alcanza ver zonas verdes y poco urbanizadas. (Breña Antigua)

Según la municipalidad de la comuna, el nombre del distrito se debe a la hacienda que llevaba el mismo nombre y se encontraba apostada en esa zona. En tanto, la palabra Breña deriva de un vocablo español que significa ‘tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza’, haciendo referencia a lo complicado que era el acceso a este espacio en el pasado.

Esto sin duda revela las características originales de la zona antes de su incorporación en el tejido urbano de la capital.

Por otro lado, la entidad en mención enfatiza que el nombre no tiene que ver con el mariscal Andrés A. Cáceres ni a la Campaña de la Breña, como muchos creen.

Historia del distrito

Antiguo Parque de la Bandera. (Breña Antigua)

Se cree que la zona donde se levanta el distrito de Breña estuvo ocupada por un curacazgo Ichma en tiempos prehispánicos. Más tarde, con la llegada de los conquistadores españoles a territorio nacional, el espacio estuvo compuesto principalmente por haciendas y extensos terrenos dedicados a la agricultura, panorama bastante común que se ha repetido con muchos otros distritos.

La historia de su urbanización se iniciaría todavía en el siglo XIX, impulsada por el crecimiento demográfico de Lima y la expansión de sus límites hacia áreas antes rurales. Vale mencionar que durante mucho tiempo la capital fue una ciudad amurallada, algo que detuvo el desarrollo urbano por muchos años.

Por otro lado, Breña fue pensada en un inicio para ser una zona industrial de gran tamaño que se extendería desde la avenida Alfonso Ugarte hasta el Callao en la parte oeste, y desde río hasta el fundo Santa Beatriz en sentido de norte a sur.

Esta idea derivó de la relativa estabilidad económica que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Por esas épocas hubo un auge respecto de la planificación de lugares industriales y conjuntos habitacionales para los trabajadores. Desafortunadamente, muchos de estos planes quedaron en el tintero.

Como dato de interés vale resaltar que Breña, antes de ser uno de los distritos más pequeños de Lima, abarcaba una gran cantidad de urbanizaciones, pero una década después fue recortado casi a la extensión del tamaño original.

Fundación oficial

Manuel Odría termina su preparación académica en la Escuela Militar contando con 23 años de edad.

Como muchos otros lugares de la ciudad, Breña fue poblándose rápidamente y las familias empezaron a hacer de este sitio su hogar. Así, hasta hace un par de años todavía se mantenía como uno de los distritos más densamente poblados de Lima.

Y aunque tuvo mucha actividad desde sus inicios, fue reconocido como distrito recién el 15 de noviembre de 1949 bajo el gobierno de Manuel A. Odría. Este acto administrativo buscó responder a las necesidades de una zona en creciente expansión y proporcionar una gestión local que atendiera a las demandas de sus residentes.