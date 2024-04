Waldemar Cerrón asegura que ‘millones de peruanos piden justicia para Vladimir Cerrón’, prófugo desde hace más de 170 días

Congresista Waldemar Cerrón no votaría a favor de la vacancia (Video-Ricardo Mc Cubbin)

Durante la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a fin de obtener el voto de confianza por parte del Congreso de la República, la vestimenta de la parlamentaria María Agüero llamó la atención de los asistentes y medios de comunicación. Consultado por Infobae Perú, Waldemar Cerrón, se pronunció al respecto.

La legisladora, cuestionada por asegurar que el sueldo que gana no le alcanza, optó por utilizar un polo rojo en el que se lee la palabra “¡justicia!”, encima del rostro del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo desde el 6 de octubre del 2023, es decir, hace 180 días.

“La congresista está haciendo uso de su legítimo derecho de expresión como miles de peruanos, millones de peruanos, están en post de que se dé y se alcance una verdadera justicia para Vladimir Cerrón”, consideró el hermano y vicepresidente del Congreso a este medio.

Vicepresidente del Parlamento fue consultado por ropa utilizada por perulibrista. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Aunque para el legislador hay millones de peruanos que respaldan al exgobernador de Junín, de acuerdo a la Encuesta del Poder 2023 realizada por Ipsos Perú, para Semana Económica, es uno de los personajes que deberían dejar la política de manera definitiva. En el listado, el médico de profesión ocupa el segundo lugar de figuras desaprobadas por la ciudadanía, con un 37%.

Incluso, durante el gobierno de Pedro Castillo, el 84% de peruanos consideró que debía alejarse y era una mala influencia, advirtió un estudio de opinión pública elaborado por Ipsos para el portal Lampadia.

Tan es así que, en innumerables ocasiones, se ha cuestionado al Ministerio del Interior por no dar con el paradero del secretario de Perú Libre, quien es bastante activo en redes sociales. En la víspera, visiblemente incómodo, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, mencionó que la policía continúa trabajando para concretar su captura. Sin embargo, se negó a dar más detalles.

“No le puedo poner una fecha, porque después usted me va a llamar a decir que he incumplido. Estoy despegando ahora, se va a cortar la señal en un momento”, declaró en RPP Noticias.

El nuevo jefe de la Policía Nacional del Perú no dio mayor detalle sobre la captura de Vladimir Cerrón, hallado culpable por distintos delitos. - Infobae Perú: Renato Silva/ANDINA

¿Vladimir Cerrón está en Cuba?

El sentenciado por corrupción ya no estaría en el país, según Henry Shimabukuro, exasesor del vacado Pedro Castillo. En diálogo con el programa ‘Beto a Saber’, sostuvo que se encontraría en territorio cubano.

“Nosotros sabíamos que estaba en Ica, pero hoy en día está en Cuba. Fuentes muy cercanas nos han dicho que lo han sacado a Cuba hace dos meses o un mes y medio, aproximadamente”, aseveró Shimabukuro.

“El tiempo me dará la razón seguramente, pero es lo que nos han dicho. Lo sacaron de Asia, una fuente, un cofre muy seguro que se deslizó para sacarlo porque ya tenía, él tiene información. Un cofre es un vehículo que no puede ser intervenido en ningún lugar del país y territorio. Podría llegar hasta la frontera y no podría ser intervenido”, mencionó.

Vladimir Cerrón fugó a Cuba, según Henry Shimabukuro. (Captura: Beto a Saber)

No obstante, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el condenado por la Justicia rechazó estar en Cuba e insistió en que es víctima de una “persecución política judicial”.

“Amo tanto a Cuba que sería irresponsable de mi parte involucrarla en una situación tan complicada del que soy objeto. [...] Además, es mi deber estar en el lugar donde la historia ha puesto a Perú Libre en su tarea de conducir al pueblo”, escribió.