Vladimir Cerrón fugó a Cuba, según Henry Shimabukuro: “El tiempo me dará la razón”

Vladimir Cerrón fugó a Cuba, según Henry Shimabukuro. (Captura: Beto a Saber)

El exasesor del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, reveló en una extensa entrevista para el programa ‘Beto a saber’ en Willax Televisión, que el prófugo Vladimir Cerrón se encontraría actualmente en Cuba. Recordemos que, Cerrón ha estado en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras ser sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

“Nosotros sabíamos que estaba en Ica, pero hoy en día está en Cuba. Fuentes muy cercanas nos han dicho que lo han sacado a Cuba hace dos meses o un mes y medio, aproximadamente”, aseveró Shimabukuro en el programa ‘Beto A Saber’, afirmó Shimabukuro en declaración con el periodista Beto Ortiz.

“El tiempo me dará la razón seguramente, pero es lo que nos han dicho. Lo sacaron de Asia, una fuente, un cofre muy seguro que se deslizó para sacarlo porque ya tenía, él tiene información. Un cofre es un vehículo que no puede ser intervenido en ningún lugar del país y territorio. Podría llegar hasta la frontera y no podría ser intervenido.

Ante ello, el periodista Beto Ortiz advirtió que en su último reportaje que le hicieron a Cerrón, este estuvo en Ica, pero que otros canales de televisión decían que estaba en . “Nosotros hicimos un reportaje de que él estaba en Ica.” Ante esto, el exasesor de Pedro Castillo mencionó: “Recuerda que él ha puesto a varias personas en la Digemid y tenía información clasificada, y ahora está en Cuba.”

Según el financista de la campaña de Perú Libre, el exgobernador regional de Junín habría salido del país en un vehículo del Estado que no puede ser intervenido, según Shimabukuro, quien instó a la Fiscalía a realizar una investigación profunda al respecto.

“La Fiscalía tendría que hacer una investigación muy profunda para ver si eso ha pasado o no (que Vladimir Cerrón haya huido en el auto de Dina Boluarte)”, apuntó el investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’ de Castillo.

Henry Shimabukuro habla de los ‘Rolex’ de Dina Boluarte

Por otro lado, Henry Shimabukuro, no dudó al comentar sobre los Rolex que posee la presidenta de la República, Dina Boluarte, lo cual ha resultado en una investigación en la Fiscalía de la Nación por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Yo la he visto con un reloj de plástico, de 20 soles; con un morral sucio tejido a crochet; con una pulsera que era un carmín, y un anillo y arete de fantasía”, recordó Shimabukuro en una entrevista para ‘Beto a Saber’.

En este sentido, el exasesor de Pedro Castillo instó a calcular todo el oro que tiene la mandataria para determinar su valor. “Cuánto es el valor total no solo de los relojes Rolex, sino de todos los accesorios de oro que carga hoy en día. Ha cambiado Dina, para mal. Se ha casado con la corrupción”, sostuvo para las cámaras de Willax.

¿Quién es Vladimir Cerrón?

Vladimir Cerrón Rojas es un político peruano y líder del partido político Perú Libre. Durante su juventud, fue instruido e ideologizado en Cuba, donde estudió medicina y adoptó el símbolo de un lapicito para representar a su partido. Cerrón nunca ha ocultado su admiración por Fidel Castro ni su simpatía por su forma de gobernar, lo que ha generado preocupación sobre una posible intromisión cubana en la administración de la justicia en Perú.