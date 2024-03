“Piero Quispe es inadmisible, es la peor contratación de la Liga MX”: exmundialista con México lapidó al mediocampista de Pumas UNAM

El rendimiento del mediocampista de Perú exaspera a la prensa mexicana. | VIDEO: TUDN

La presencia de Piero Quispe en México genera todo tipo de comentarios. Al principio todos eran elogiosos por su condición de figura en Universitario, la misma con la que llegó al estadio Olímpico Universitario para vestir la camiseta de Pumas UNAM para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX,

Sin embargo, de un momento a otro comenzaron a llegar las críticas, sobre todo desde los panelistas de la cadena nacional TUDN. El ‘dardo’ más afilado llegó por parte de Oswaldo Sánchez, exarquero internacional con México que supo participar en las Copas del Mundo 2002 y 2006 toda vez que era de los más aclamados durante su etapa en Chivas de Guadalajara.

“Lo de Piero Quispe es inadmisible, ha sido la peor contratación, a mi entender, del torneo”. Con esas palabras ‘San Oswaldo’ dio inicio a su alocución en el programa ‘Fútbol Central’ tras el soso empate conseguido por Pumas UNAM ante Cruz Azul, por una nueva jornada del certamen azteca.

A Sánchez se le hace un quebradero de cabeza cada vez que tiene que recordar bajo qué calidad llegó el actual mediocentro de la selección nacional a El Pedregal: “Viene precedido de un buen equipo allá en Perú y aquí no ha marcado ni asistencia ni gol”.

Las críticas, además, estuvieron enfiladas hacia otros deportistas que no están dando la talla con los ‘auriazules’. “En lo individual tienen que subir. El ‘Chino’ Huerta ha tenido un mal torneo, no se ha podido recuperar, y con dos gentes en ofensiva que no estén funcionando, es complicado”, lanzó Sánchez.

Piero Quispe pierde espacio en Pumas UNAM

El peruano, considerado por muchos uno de los mejores futbolistas en la actualidad, desembarcó esta temporada en el estadio Olímpico Universitario con el objetivo de crecer exponencialmente en su primera aventura en el exterior.

Sin embargo, el propósito principal de Quispe no se está concretando a pesar de que el comando técnico de Pumas UNAM echó mano de él en una muy buena parte del inicio del Clausura 2024. Los 2.5 millones invertidos por el crecido en Universitario parecen haberse quedado en poco, pues está cumpliendo con las expectativas depositadas.

Así las cosas, Quispe ha disputado diez compromisos con los ‘auriazules’ siendo titular en ocho de ellos: Pachuca, Necaxa, Tigres UANL, Puebla, Santos Laguna, Chivas de Guadalajara, Atlas y Monterrey. En buena parte de esos partidos jugó los 90′ minutos reglamentarios, aunque no fue gravitante en los resultados obtenidos.

La selección peruana, la otra cara de la moneda

A pesar de que el presente de Piero en Pumas UNAM es un poco desalentador, la situación es completamente opuesta en la ‘bicolor’, donde ha recibido un respaldo absoluto por parte del entrenador Jorge Fossati, quien lo conoce perfectamente al haber trabajado con él en Universitario de Deportes en 2023.

Sin ir muy lejos, en la última exhibición de la selección peruana, Quispe fue uno de los puntos más altos al dejar su huella -por primera vez- en la goleada 4-1 sobre República Dominicana, en el estadio Monumental.