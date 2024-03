Carlos Álvarez recibe amenazas de muerte por hablar de política: “Si me matan será por un video”. | Instagram.

No lo dejan vivir ni trabajar en paz. El conocido humorista Carlos Álvarez denunció que otra vez es víctima de serias amenazas contra su vida. Desconocidos le envían mensajes y le hacen llamadas telefónicas para amedrentarlo.

Tanta es la crudeza de las advertencias, que a pedido de la Policía, el exintegrante de ‘El Especial del Humor’ no puede salir de su casa como medida de precaución, ante cualquier posibilidad de un grave atentado contra su integridad física.

De acuerdo al reconocido cómico e imitador, la génesis de esto, es un video que colgó hace algunas semanas en sus redes sociales, donde se refiere al tema de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte y que piensa que todo al final va a quedar en nada.

Carlos Álvarez cuestionó duramente a la Teletón Perú en un video. | Captura/Instagram

“El video lo titulé Dina en su laberinto, pero la salvarán y lo colgué hace un día y medio. Desde ahí he venido recibiendo todo tipo de amenazas con la única finalidad que lo levante. Muy pocas veces me pasó que con tanta insistencia e intermediarios lo hacen”, señaló el mediático artista.

“Dicen que mi vida puede acabar, que no llegaré a celebrar mis 41 años de vida artística, otros me recuerdan a mi madre muerta, entre otras bajezas. Señores, solo les digo que no sacaré ningún video, que digo es lo que siento y siento que ustedes están robándole hace mucho al Perú”, indicó.

Denotando que no lo intimidan, Carlos Álvarez reiteró que cree que al final todo quedará en nada y saldrán a decir que los relojes eran falsos, que son copias, réplicas, como ya lo adelantaron algunos ministros de Estado.

Carlos Álvarez en contra de la delincuencia extranjera en el Perú.

“Qué coincidencia no, como les repito, no pasará absolutamente nada, porque todos se ayudarán para llegar al 2026 sin perder sus beneficios. Sé que pagarán a mis enemigos para que me destruyan en las redes sociales y en los medios y que así me cuide igual me van a matar”, dijo.

Dejó a un lado todo el protocolo y continuó: “Si me matan será por ese video, el cual no voy a levantar. Tampoco me van a callar en criticar la maldita delincuencia, mi pedido que saquen del país a esos malos extranjeros, que muchos políticos son delincuentes, que las ONG son un negocio”.

Indignado por la ola de inseguridad que azota a todo el país, Carlos Álvarez siguió arremetiendo contra el actual gobierno. Además, recordó la vez que Pedro Castillo le prometió a los niños con cáncer llevar un tratamiento totalmente gratuito.

Carlos Álvarez resta importancia a las amenazas de muerte que recibió.

“Nadie me va a callar cuando digo que un grupete de personas liderados por Pedro Castillo se burló de los niños con cáncer, que muchos delincuentes pagan por su libertad, que tenemos un Ministerio Público que los libera a para que sigan matando peruanos inocentes”, añadió.

Reveló que si le pasa algo, todos sabrán quiénes son los verdaderos responsables. En estos momentos, él paralizó todas sus actividades artísticas y hasta sus días de relajo por Semana Santa se vieron interrumpidos por estas amenazas.

Carlos Álvarez tiene medidas de protección, pero persiste el temor que al menor cualquier descuido pueda ser víctima de algún indeseable que está al acecho.

“La próxima semana retomaré todas mis actividades, aquí estoy de pie y dando la cara y gracias a todos mis compatriotas por su abrumador respaldo en las redes y otros medios, los miserables no nos pueden gobernar”, finalizó.