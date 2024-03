Dina Boluarte se excusa en su género y evita dar explicaciones por los relojes Rolex: “Quiero creer que no es un tema sexista”

“Nunca ha existido rebeldía de mi parte”, dijo Dina Boluarte en un mensaje a la Nación. Video: TV Perú

Dina Boluarte ofreció esta tarde un mensaje a la Nación luego que la Fiscalía y la Policía allanaran su vivienda por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones juradas sobre poseer una colección de 14 relojes de lujo, incluyendo al menos cuatro Rolex.

Sin embargo, la presidenta de la República evitó darle una respuesta al país, señalando lo siguiente: “Por recomendación de mi abogado, se me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos”.

De esta manera, en lugar de responder por las acusaciones, cuestionó a los medios de comunicación tras conocerse el destape de los costosos relojes. “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no una presidenta? Quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”, manifestó Boluarte.

En diálogo con Infobae Perú, la congresista Ruth Luque describió el mensaje presidencial como “evasivo, sin asumir ninguna responsabilidad política, de sistemática victimización, de usar su condición de mujer, y de no dar la cara a la prensa”.

Jefa de Estado brindó un pronunciamiento tras el allanamiento a su cada y despacho presidencial. | Presidencia

Luque indicó que la presidenta parece solo dirigirse al oficialismo congresal y a los empresarios. “No hay claridad ni transparencia para responderle al país (...) Es un mensaje que ya conocemos desde que ocurrió las 50 muertes”, añadió.

Cabe recordar que la bancada a la que pertenece la parlamentaria acaba de presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte por el caso Rolex

Dina Boluarte insinúa sexismo y ataque contra ella

La congresista Ruth Luque cuestiona que hay un aprovechamiento de su condición de mujer ante el discurso de la presidenta por señalar que existe discriminación de género contra ella. Su género no es sinónimo de estar exenta a responsabilidad política, expresó la legisladora de Cambio Democrático

“Eso es grave porque las mujeres quienes buscamos una democracia paritaria queremos que la cancha política sea igualitaria, pero no la buscamos para callar este tipo de hechos”. Luque añadió que “hay un manoseo permanente sobre su condición de mujer y también del uso del quechua”.

Boluarte finalizó su mensaje pidiendo al pueblo peruano que tenga confianza en ella por ser “madre de familia” y porque “se esfuerza y trabaja día a día”. También resaltó que es la primera presidenta en los 200 años de la República, y que por ello no se rendirá al “ataque sistémico”.

“Estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a esclarecer el hecho sobre los relojes. Esta mujer presidente no está detrás del lobby. Quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce porque no soy corrupta ni ladrona”, expresó Boluarte

Dina Boluarte en mensaje a la Nación sobre el caso Rolex

Caso Rolex: Razones del allanamiento

Hubo dos allanamientos: en palacio del Gobierno y en la vivienda de Dina Boluarte. Estos fueron guiados por el fiscal Juan Carlos Checkley, y se fundamenta en reportajes de investigación que han sacado a la luz la propiedad de al menos catorce relojes de alta gama por parte de la mandataria

Las sospechas no se limitan a la colección de relojes, sino que también incluyen la adquisición de un automóvil Honda en 2017 y movimientos bancarios inusuales. El Comercio detalla que, desde agosto de 2016 hasta agosto de 2022, la letrada recibió depósitos que ascienden a 1,1 millones de soles en once cuentas bancarias.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado dichas transacciones como potencialmente vinculadas a un esquema de lavado de activos, abordando así las preocupaciones sobre el origen de los fondos durante el tiempo en que Boluarte lideraba el Club departamental de Apurímac.

El 14 de marzo se reveló la investigación que dio con el dato de los Rolex de Dina Boluarte. ¿Cómo unos relojes de lujo llevaron al último allanamiento en el domicilio de la Presidenta? - Crédito Composición Infobae

Además, La República reporta que la presidenta dispone de una colección de joyas valoradas en más de 175 mil dólares. Entre las piezas destacadas se encuentra una pulsera Love Pave de Cartier, adornada con 104 diamantes de 2 kilates cada uno. Expertos en joyería han enfatizado la importancia de examinar físicamente estos artículos de lujo para confirmar su autenticidad.

Héctor Banchero Herrera, gerente general de Casa Banchero, citado por las investigaciones, reafirmó la complejidad de verificar la originalidad de los relojes Rolex sin un análisis detallado por parte de especialistas.