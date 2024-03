Dina Boluarte califica allanamiento por caso Rolex de ‘arbitrario, desproporcional y abusivo’: “Nunca ha existido rebeldía de mi parte”

“Nunca ha existido rebeldía de mi parte”, dijo Dina Boluarte en un mensaje a la Nación. Video: TV Perú

La presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la Nación este sábado 30 de marzo luego de que personal de la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaran su vivienda, ubicada en Surquillo, y el Despacho Presidencial en busca de los lujosos relojes Rolex cuya procedencia no ha podido sustentar. Medida se dio luego de su solicitud de reprogramar la toma de declaraciones, lo cual fue calificado por el Ministerio Público como “un claro indicador de rebeldía”.

“El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio dónde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente como se violentó la puerta de mi hogar pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tomamos en cuenta la hora”, inició diciendo.

Aunque aseguró ser “respetuosa de la acción fiscal” y negó rebeldía en el proceso, rechazó la medida en su contra, la cual calificó de “inconstitucional, arbitraria, desproporcional y abusiva”. “Esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia y gobernabilidad del país”, agregó la mandataria.

En esa línea denunció un acoso sistemático en su contra y cuestionó que el ojo público se encuentre en el origen desconocido de sus relojes, pese a que ello contraviene ilícitos al ser funcionaria pública. “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o presidente? Espero que no sea un tema sexista ni de discriminación”, mencionó y confirmó que se mantendrá en silencio hasta que asista a la Fiscalía.

La presidenta Dina Boluarte hablará sobre el caso Rolex ante la Fiscalía como le recomendó su abogado. Video: TV Perú

Ataque a medios de comunicación

En otro momento, cuestionó la labor de distintos medios de comunicación y, en lugar de referirse a su actitud, rechazó los reportajes que desestabilizan su imagen.

“Ya me han pasado el dato de otro reportaje para el próximo domingo, con información de un exfuncionario de la DINI, en el que quieren afirmar que estuviera encubriendo al señor Vladimir Cerrón [Quien lleva más de 170 días prófugo]. Como verán, el ataque no es solo a la presidenta, sino a la institución y esto es sistemático”, indicó.

Agregó que la revelación de información en su contra perjudica a “todos los peruanos, sobre todos los más vulnerables”. “Ya hemos aprendido a marchar por la paz, hoy marchemos por la verdad, idoneidad, pro abrazarnos todos en un solo corazón. Basta de utilizar algunos medio de comunicación para causar caos en perjuicio de la patria. Basta de cortinas de humo, basta de un complot en contra del país. Hago un llamado a defender la democracia. El Estado de derecho y la Constitución”, enfatizó.

Dina Boluarte brindó un pronunciamiento luego del allanamiento a su vivienda y despacho. | Presidencia

Descarta renunciar y acusa a allegado por caso Rolex

Durante su exposición confirmó que no renunciará a la Presidencia ni respaldará un adelanto de elecciones. Además, mandó un mensaje a la persona que, en su opinión, filtró la historia de los relojes Rolex.

“Hago un llamado a los congresistas a defender la institucionalidad, no al adelanto de elecciones. Esta presidenta no se rinde frente a este ataque sistemático y es respetuosa de la autonomía y decisiones. [...] Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. No estoy detrás de lobbies y negociados, y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque no soy corrupta. Tengan confianza en esta madre de familia que, como muchos de ustedes, se esfuerza en trabajar por los más de 33 millones de peruanos”, sentenció.