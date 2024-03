Semana Santa: sigue estas 6 recomendaciones del Mininter para proteger tu casa de robos si sales o viajas

No viajar parado en los pasadizos del bus.

No dejar que el conductor pare el vehículo en lugares no autorizados ni mucho menos recoja a pasajeros en la ruta.

Verificar que el conductor maneje el bus a una velocidad moderada, que no use el celular mientras conduce, que no lleve pasajeros en la cabina y que respete las normas de tránsito.