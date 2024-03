Robotina brinda su apoyo a Robotín, pero descarta regresar con el comediante “Vas a contar conmigo siempre”. TikTok.

Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, no guardar rencor en su corazón y ha demostrado ser una mujer muy solidaria porque viene apoyando a su expareja Alan Castillo, humorista de la calle que es conocido por su personaje ‘Robotín’.

Luego de dos años de haber terminado su romance, la comediante venezolana no le ha dado la espalda a quien en un momento fue su pareja y no le pagó bien, pues fue infiel con otra mujer.

Mediante un video en vivo de TikTok de Robotín, Karelys Molina expresó que siempre le tendrá cariño a Castillo y contará con ella para lo que necesite.

Como se sabe, Robotín se encuentra internado en el Hospital Alcides Carrión porque tiene una fuerte infección en su cuerpo a raíz de la diabetes tipo 2 que le fue diagnosticado hace unos años.

Sin embargo, el comediante de indumentario de lata no deja de luchar y sigue generando ingresos mediante sus redes sociales. Es por eso que se enlazó con su expareja Karelys Molina, quien se encontraba con su familia en un evento en el interior del país.

Sus fanáticos comenzaron hacer varias preguntas a la pareja y Alan Castillo se las hizo a su excompañera. Una de ellas fue si la comediante venezolana aún tenía sentimientos amorosos por Robotín. ¿Preguntan, si aún sientes algo por mí?”, indicó el humorista.

Ante ello, Karelys Molina fue muy clara y dijo que siempre podrá contar con ella y le guarda un cariño especial, pero aclaró que ya no tiene sentimientos de amor por él. “Claro (siento algo por ti), mucho cariño por ti, claro que sí oye, vas a contar conmigo siempre”, dijo.

Robotín quedó visiblemente decepcionado con la respuesta que dio su expareja, pero, por otro lado, se quedó conforme que ya no le guarde rencor.

“Recién porque antes no me mirabas ni en el teatro...” comentó el humorista y ella explicó que las cosas habían pasado muy reciente y estaba muy dolida para la forma como había actuado con ella.

Karelys Molina ya no quiere saber nada de 'Robotín' tras su ruptura.

En ese sentido, siguieron con otras preguntas y la siguiente fue acerca del estado civil de la ‘Robotina’, pero ella indicó que estaba soltera.

Sin embargo, el público siguió con otras interrogantes que comparaban su exrelación con el tiktoker Miguel Alessandro y el comediante Robotín, no obstante ella no quiso responder porque lo consideraba de mal gusto.

“¿Quién besa mejor Robotín o Miguelito?”, le consultó Alan Castillo, pero Karelys Molina dijo; “A mí nunca me ha gustado comparar a las personas”.

Sumado ello, indicó que Robotín es una de las parejas que jamás olvidará porque ha significado mucho para ella. Finalmente, la joven comediante se despidió y le pidió que se cuide mucho para recuperarse pronto. “Cuídate mucho, el lunes somos, prepárate, guarda los tiktoks. Cuídate mucho y te mando un abrazote”, finalizó.

Robotina brinda su apoyo a Robotín, pero descarta regresar con el comediante. Instagram.

¿Qué enfermedad tiene Robotín?

Alan Castillo, Robotín contó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que padece de diabetes tipo 2 y esta enfermedad ha sido un desafío constante en su vida, pero que en los últimos tiempos ha empeorado significativamente debido a los brotes de infecciones en diferentes áreas de su cuerpo.

“Hasta el momento me han diagnosticado diabetes tipo 2 y eso está causando una infección testicular, por ahora tengo una inflamación testicular que me duele mucho y me está impidiendo realizar mis labores diarias, incluido mi trabajo”, sostuvo ante las cámaras de Magaly Medina antes de ser internado.

Robotín enfrenta drama por complicaciones de diabetes y revela falta de apoyo de amigos de la televisión. (Captura: Magaly TV La Firme)

Por otro lado, el popular comediante reveló con lágrimas en los ojos que está sobreviviendo gracias a la ayuda de familiares y algunos amigos cercanos, pero sus compañeros artistas lo han ignorado.

“La verdad, te lo digo sinceramente, siempre he sido una persona que ha apoyado a muchos amigos artistas. Siempre estoy dispuesto a colaborar, pero últimamente he sentido que algunos amigos de la televisión me han dado la espalda”, confesó.