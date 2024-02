Robotina recibe premio, y Robotín la llena de elogios: “Siempre me ha encantado su fuerza para salir adelante

Robotin y Robotina se reencuentran. (Composición: Infobae)

En una emocionante noche llena de talento y sorpresas en ‘El Reventonazo de la Chola‘, Karellys Molina, conocida popularmente como ‘Robotina’, se alzó con la victoria en el concurso ‘Super Star 2′ del programa de Ernesto Pimentel. Sin embargo, lo que hizo que este triunfo fuera aún más especial fue el hecho de que su premio fue entregado por su ex pareja, ‘Robotín’, quien tuvo palabras de elogio para ella.

“Wao, no me lo esperaba, qué emoción”, fueron las palabras de la joven venezolana. Paso seguido, se escucharon las palabras de Alan Castillo, quien le entregó el premio. “De verdad te felicito, Karellys Molina, ‘Robotina’. Siempre me ha encantado tu fuerza para salir adelante”, expresó el cómico, generando una mezcla de emociones en el público, desde aplausos hasta algunas bromas que no fueron muy bien tomadas en un principio.

Más adelante, Castillo tomó el gesto con humor y respondió con ligereza: “Ah, mejor no digo nada”, lo que desató risas entre los asistentes. Ante ello, la victoria de Molina en ‘Super Star 2′ no fue solo una demostración de su talento, sino también un reconocimiento a su perseverancia y dedicación, según Bettina Oneto. Entre los cómicos invitados que participaron en la competencia, ‘Robotina’ se destacó como la mejor de todos, ganándose el título por su carisma y habilidades únicas.

Robotín regresó al programa de Andrea Llosa y enfrentó a la mamá de su hija. (Foto: Captura de ATV)

La joven venezolana no titubeó en aceptar el galardón entregado por el cómico y expresó su alegría por el reconocimiento. No obstante, entre el público se escucharon murmullos que decían “Por las puras, no lo perdones, no caigas, ya se cuenta que eres más popular”, lo que generó risas tanto en Karellys como en la audiencia, aunque con un ligero nerviosismo.

Dos años después de su polémica separación, ‘Robotina’ y ‘Robotín’, parecen haber dejado atrás las diferencias que los apartaron. Las recientes imágenes captadas de ambos sugieren un momento armonioso tras el fin de su relación. Como se recuerda, hace poco, Karellys Molina manifestó haber perdonado a ‘Robotín’, pese a recordar las malas vivencias que compartieron.

“Nos hemos separado, siempre habrá una relación con él, lo cual no me molesta, porque siempre seré Robotina... Lo pude perdonar, pero no olvido todo lo que me hizo y dijo. No es una cosita, son varias cosas. Son año y medio de tantas cosas que hemos pasado”, expresó la venezolana. Este cambio en su dinámica indica una madurez y superación de conflictos pasados, ofreciendo un ejemplo de cómo las relaciones, incluso aquellas que terminan en términos no amistosos, pueden evolucionar hacia un trato cordial y respetuoso.

Karelys Molina ya no quiere saber nada de 'Robotín' tras su ruptura.

Alfredo Benavides confesó que le gustaba Robotina

El año pasado, Alfredo Benavides fue invitado al programa ‘Magaly TV La Firme’ para conversar sobre su participación en ‘La Casa de Magaly’. Durante la entrevista con Magaly Medina, el comediante fue sincero al admitir sentir una fuerte atracción hacia Karelys Molina, también conocida como ‘Robotina’. Benavides, miembro del elenco de JB en ATV, reveló que fue pasar tiempo con ella en el circo, lo que despertó este sentimiento.

Es importante destacar que la expareja de ‘Robotín’, formó parte del elenco principal de ‘El circo del Niño Alfredito’. Lejos de ocultar sus sentimientos, el hermano de Jorge Benavides terminó reconociendo abiertamente que le gusta mucho la ‘Robotina’.

“Es verdad señora, yo soy sincero, después le dije a su productor, ‘para qué le dije a la señora’. Le voy a decir la verdad, yo he trabajado con la Robotina un mes, la he conocido y me gusta, sí”, fue la declaración del actor frente a Magaly Medina.

“Le voy a decir la verdad, yo he trabajado (en el circo) con Robotina un mes. Mi camerino está al costado del suyo. He compartido con ella y me gusta, sí. (…) Le he dicho que me gusta (…) La Robotina estuvo en el circo y estuvo acompañada de su mamá, yo fui con ella un día antes de salir con Fiorella Retiz”, comentó en aquella oportunidad.