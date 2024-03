‘Robotín’ fue hospitalizado de emergencia por fuerte infección debido a la diabetes: “me dio en la parte testicular”

'Robotin', cuyo verdadero nombre es Alan Castillo, está internado por complicaciones en su diabetes.

Alan Castillo Vásquez, conocido popularmente por su papel de ‘Robotín’, ha sido hospitalizado debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, según declaró en un comunicado desde el Hospital Daniel Alcides Carrión. A sus 37 años, el artista enfrenta un momento difícil de salud, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. El mismo Castillo reveló: “Mi glucosa está en 350 [mg/dL] y ya me están poniendo insulina, pero saldremos de esta y ‘Robotín’ regresará con el doble de fuerza y ánimos”.

Alan Castillo ha cautivado a multitudes con su característico traje de hojalata, entregando humor y alegría a través de su personaje Robotín. Sin embargo, ha tenido que hacer una pausa en sus actuaciones debido a un descontrol de su diabetes, que ha desencadenado varias infecciones en su cuerpo, “sobre todo en la parte testicular”, y presenta síntomas como empañamiento de vista, fiebre y mareos.

“Delicado de salud. El traje de ‘Robotín’ aún seguirá colgado por unos días más hasta recuperarme. Gracias a todos por sus lindos comentarios positivos y por el cariño que me tienen. Me hospitalicé debido a la diabetes descontrolada que hizo que me dé algunas infecciones en el cuerpo, sobre todo en la parte testicular”, compartió preocupado el artista pero con esperanza de recuperación.

El impacto de su hospitalización ha resonado fuertemente entre sus seguidores, quienes han llenado de mensajes positivos y muestras de cariño las redes sociales, deseando una pronta recuperación al querido cómico. A pesar de las adversidades, Alan Castillo se muestra resiliente y determinado a superar estos obstáculos. “‘Robotín’ regresará con el doble de fuerza y ánimos”, indicó, reflejando su deseo de volver a los escenarios para continuar brindando alegría y entretenimiento a su público.

‘Robotín’ preocupado por sus hijas no biológicas

En octubre de 2023, Alan Castillo protagonizó un emotivo momento al reclamar el derecho a ver a sus tres hijas durante una emisión del programa de Andrea Llosa. Este encuentro marcó su regreso al set después de dos años, donde previamente descubrió que dos de las niñas que consideraba sus propias hijas no compartían lazos biológicos con él.

“Yo te yapeo por todas, no solamente por una. Cuando se enferma yo doy”, expresó Castillo con emoción, destacando su compromiso y amor incondicional por las menores, a pesar de la carencia de vínculo genético.

La discusión trajo a la luz agravios sobre el cuidado de las menores, con Castillo acusando a Yazmín Rojas, la madre de las niñas, de dejarlas en malas condiciones. “Estaban bajando solas al colegio, son casi 10 cuadras, no puedes mandarlas solas”, señaló Castillo, exponiendo situaciones de negligencia y abandono. Frente a estas acusaciones, Jazmín se defendió argumentando que las niñas estaban seguras en casa y que su hija mayor servía como testigo de su cuidado.

“Qué te cuesta, no trabajas, estás en la cama todo el día. A tus hijas las dejas encerradas, en lugar de llamarme a mí que soy el padre y las puedo cuidar. Llama a otra persona en lugar que a mí”, agregó el artista.

Recordemos que Robotin descubrió en 2021 que no era el padre biológico de dos de sus hijas y no pudo contener las lágrimas al recibir los resultados de la prueba de ADN. “De querer las quiere, eso no lo puedo negar”, admitió Jazmín.

Robotín se lleva mal con Dayanita

En agosto de 2023, Alan Castillo anunció que ‘El Circo de las Estrellas’ llevaría a cabo su función final. Este evento no solo marcaría el término de una era para el show, sino también el fin de su colaboración con Dayanita. Esta ruptura profesional fue revelada durante una entrevista en el programa ‘+’ Espectáculos’, donde Castillo contó por qué no se llevaba bien con la actriz cómica.

Y”a nunca más veré a Dayana. No me llevo muy bien con ella de verdad. Por trabajo estamos así, pero no. Ahí no más, hijita. Ella también hace sus cositas conmigo (...) espero no verla jamás. No es broma, pero por chamba y profesionalismo estamos ahí. Nos damos la mano, pero nada más”, acotó.