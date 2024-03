Robotín enfrenta drama por complicaciones de diabetes y revela falta de apoyo de amigos de la TV: “Es triste”

Robotín enfrenta drama por complicaciones de diabetes y revela falta de apoyo de amigos de la televisión. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, se encuentra enfrentando una difícil situación de salud que lo ha llevado a ser hospitalizado de emergencia. Y es que, el comediante reveló que está sufriendo complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padece, lo que ha generado diversas infecciones en su cuerpo, especialmente en la zona testicular, impidiéndole caminar adecuadamente desde hace un mes.

En una reciente entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’ este 27 de marzo, el cómico compartió detalles sobre su estado de salud, mencionando que esta enfermedad ha sido un desafío constante en su vida, pero que en los últimos tiempos ha empeorado significativamente debido a los brotes de infecciones en diferentes áreas de su cuerpo.

“Hasta el momento me han diagnosticado diabetes tipo 2 y eso está causando una infección testicular, por ahora tengo una inflamación testicular que me duele mucho y me está impidiendo realizar mis labores diarias, incluido mi trabajo”, sostuvo en un inicio el artista para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme‘ a pocas horas de que fuera ingresado de emergencia al hospital.

Robotín ingresa de emergencia a hospital por infección

Momentos antes de su internamiento en el Hospital ‘Daniel Alcides Carrión’, el doctor que lo examinó recomendó que fuera ingresado de emergencia. Explicó que había pus en sus testículos y que para examinarlo adecuadamente y evitar causarle más daño, era mejor que se internara en el hospital.

“Después de haberte evaluado físicamente, estoy observando que hay una progresión de pus en la parte escrotal. Considero que la mejor opción es hospitalizarte porque en este punto, con los problemas que tú tienes como la diabetes y la infección que se llama orquidodimitis, existe la posibilidad de progresión y, aún más, de complicaciones graves comprometiendo esta parte íntima de manera muy seria”, sostuvo el galeno.

Robotín afirma tener una deuda pendiente con su padre

En otro momento de la entrevista, Alan Castillo confiesa la pérdida de 18 kilos y los desafíos que enfrenta como paciente diabético, lo cual ha debilitado su sistema inmunológico. Ante esto, ha expresado sentirse débil y sin energías, pero a la vez, se ha esforzado por encontrar fuerzas para cuidar de sus tres hijas.

“Teniendo mis tres hijitas en el colegio, ellas piden una y otra cosa”, compartió el artista, quien ha tenido que cancelar todos sus shows debido a su enfermedad. Además, recordó una deuda pendiente con su padre, a quien alguna vez prometió ser un cómico exitoso.

“Pedir perdón a mi padre es lo que más deseo, sobre todo porque siento que no he logrado lo que él quería. Mi padre siempre me dice que puedo volver a casa y siempre habrá un plato de comida para mí, pero regresar a Trujillo sin haber logrado nada en la vida sería una decepción para ellos”, expresó el artista. Aunque reconoce que las palabras de su padre pueden ser duras, entiende que es por su bien y su futuro.

Robotín lamenta el olvido de sus amigos de la televisión

Por otro lado, el popular comediante Robotín ha abierto su corazón sobre los desafíos que enfrenta en estos momentos difíciles. Con lágrimas en los ojos, reconoce que está viviendo gracias a la ayuda de familiares y algunos amigos cercanos que le han tendido la mano en estos momentos difíciles.

“La verdad, te lo digo sinceramente, siempre he sido una persona que ha apoyado a muchos amigos artistas. Siempre estoy dispuesto a colaborar, pero últimamente he sentido que algunos amigos de la televisión me han dado la espalda”, confesó Robotín.

Para buscar alternativas de ingresos, el cómico ha puesto manos a la obra. Prepara y vende chuletas que él mismo sazona, y también realiza transmisiones en vivo en TikTok, donde ha pedido ayuda a sus seguidores. Sin embargo, lamenta que ha escrito a algunos amigos de la TV, pero que lo han dejado en visto.

“Me he dado cuenta de que cometí errores en el pasado, como invertir en negocios que no funcionaron. La televisión me ha dado visibilidad y oportunidades de marketing, pero no siempre se traduce en ingresos económicos directos”, explicó el artista. A pesar de las críticas y los desafíos, Robotín reconoce que todo forma parte de la vida artística. “La gente crítica mucho, pero nadie sabe lo que realmente sucede en la vida de cada uno”, concluyó el comediante.