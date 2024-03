‘Magaly TV La Firme’: Las confianzas entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, las distancias entre Ana Paula Consorte y Doña Peta, y la dura batalla que enfrenta Robotín

Carlos Galdós confesó que fue infiel

Magaly le preguntó a Carlos Galdós si fue infiel en alguna oportunidad y el humorista confesó que sí. Entre bromas señaló que era una pregunta que ya esperaba que le iba a hacer Medina. Además, comentó que solo lo ha hecho en una oportunidad, en toda su vida, y que no fue con las madres de sus hijos. Galdós afirmó que no puede ser infiel porque no puede mentir, que se le nota porque se pone muy nervioso y que terminaría siendo como Jesús Barco, que confesaría antes de ser evidenciado, como lo que pasó con Melissa Klug. Además, presentó su próximo show “Madre arequipeña solo hay una” que se realizará el 11 de mayo en Arequipa.