Las insólitas creencias que aun perduran en Semana Santa: no comer carne roja, no bañarse o barrer

No tener relaciones sexuales: Otra de las creencias bastante arraigadas en el cristianismo primitivo es que durante esta fecha no se debe mantener relaciones sexuales con la pareja, porque podrían “quedarse pegados durante la pascua”. Incluso, señaló el historiador para el mencionado medio, no se deben realizar matrimonios porque la iglesia está concentrada en la vida, pasión y muerte de Jesús.

No barrer: La creencia de no barrer durante el jueves o viernes Santo significa que en estas fechas Jesús se encuentra caminando por los hogares cristianos; por lo cual, si la persona barre su casa, es como si estuviera eliminando la presencia divina de Dios o “barrer la cara de Cristo”. No usar madera o clavo: De acuerdo con Hidalgo, aun se mantiene la creencia de no trabajar la madera ni utilizar los clavos durante la Semana Santa, porque estos implementos formaron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz.