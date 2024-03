Gian Piero Díaz se mantiene firme en Willax tras su paso por ‘Esto es Guerra’: “Acá me divierto y estoy cómodo”

Gian Piero Díaz continúa en Willax TV y se distancia de los reality de competencia.

Gian Piero Díaz, quien fue conductor de ‘Esto es Guerra’ hasta el 2021, siendo reemplazado luego por Renzo Schuller, expresó su felicidad por haber decidido elegir a Willax TV como su nueva casa televisora. Actualmente, el presentador de TV conduce ‘Posible’, programa en el que comparte pantalla con Rossana Fernández Maldonado y la conocida tiktoker Cholita Lu.

‘Posible’, reality de emprendedores que consiste en hacer realidad sus sueños con el apoyo de reconocidos empresarios, estrenó su segunda temporada este sábado 27 de marzo. Al respecto, Gian Piero Díaz señaló que está feliz de seguir siendo parte de una propuesta que busca brindar oportunidades a todos los emprendedores peruanos.

“Nosotros tratamos de transmitir la idea de que todo se puede hacer, que todo es posible siempre y cuando uno tenga las ganas, la actitud, pero también el apoyo y conocimiento que a veces muchas veces nos falta. Es un poquito la idea, no solo dar a conocer a los emprendedores, sino también tener la posibilidad de tener gente que te asesore en ese crecimiento. La idea es trabajar con ellos de la mano para que puedan crecer”, dijo el actor

Asimismo, destacó su participación dentro de Willax TV, en donde lleva más de dos años trabajando.

“Estoy más que cómodo. Vengo acá me divierto, la paso bien, el grupo humano que hemos podido formar en nuestra producción es muy bonito, el canal en general, no es una construcción vertical. Es un espacio que te permite crecer en muchos aspectos”, indicó Gian Piero Díaz, dejando en claro que no extraña su etapa como conductor de realitys de competencia.

El reality de emprendedores también cuenta con la participación de un estricto jurado, los empresarios Carlos Nauhaus y Martín Pérez. El espacio se emite los sábados a las 3:00 de la tarde y domingos a las 10:00 de la mañana.

¿Por qué Gian Piero Díaz se fue de ‘Esto es Guerra’?

El 20 de diciembre de 2021, Gian Piero Díaz anunció su salida del conocido reality show Esto es Guerra, transmitido por América TV, a través de un discurso emotivo dirigido tanto a la producción del programa como a su compañera de conducción, Johanna San Miguel. En su declaración, compartió también las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar su puesto.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, Emma, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos). Creo que hoy es tiempo de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a la familia. Esa es la única y más importante razón por la que yo el 2022 no voy a estar con ustedes”, mencionó.

Una posible reconciliación con Renzo Schuller

En entrevista con Christopher Gianotti, el exconductor de ‘Esto es Guerra’ evitó explicar por qué Renzo Schuller, actual presentador del reality de competencia de América TV, dejó de ser su mejor amigo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que vuelvan a hablar en el futuro.

“Creo que la verdad solo la sabemos Renzo y yo. Por respeto y por el cariño que aún se le tiene a él y a su familia, él como yo no comentamos absolutamente nada. Creo que es la forma más respetuosa y madura de asumir una información, pensando en el otro, a pesar de que haya pasado equis cosa [...] Así como en algún momento hemos sido muy muy amigos, yo no pienso que esa empatía y cariño desaparezca. Creo que sigue ahí y si Dios quiere eso se vuelve a generar, yo no me cierro en absoluto para eso. No diré jamás nunca nada malo de Renzo, solo son situaciones que se dan y ya”, expresó.