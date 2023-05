Gian Piero Díaz furioso por la muerte de escolar que ingirió pastillas: “No le compren celulares a los niños”

Gian Piero Díaz pide que no le compren celulares a los niños. (Captura)

El caso de la niña de 11 años que ingirió pastillas como parte de un reto viral de TikTok ha conmocionado al Perú. Una estudiante de 5to grado de primaria falleció este 31 de mayo en horas de la madrugada en el hospital Cayetano Heredia tras haber tomado dos píldoras de Clonazepam en su colegio. Si bien, primero se le diagnosticó con muerte cerebral, no pasó mucho para que perdiera la vida.

El hecho ha indignado a miles de peruanos y algunos personajes de la farándula peruana no dudaron en pronunciarse. Gian Piero Díaz no fue ajeno a esta tragedia y utilizó sus redes sociales para hacer un contundente pedido. El actor se mostró en contra de que los padres de familia le compren teléfonos a sus hijos menores de edad y resaltó que los niños no están preparados para comprender toda la información que se ventila en internet.

“No le compren celulares a los niños, no es necesario, no es obligatorio, no es bueno, no es lo que necesitan, no es lo que quieren. No están preparados para recibir este tipo de información. ¡Cuidemos a nuestros hijos, por favor! “, escribió en las primeras líneas de su texto.

El conductor recordó algunos juegos de antaño con lo que se divertía, señalando que los menores de la actualidad también pueden practicarlos sin la necesidad de tener un móvil en su poder. Finalmente, calificó a las redes sociales como un “peligro” para los adolescentes.

“Típica justificación sobre el teléfono celular: “es que sus amigos tienen y el me pide”. Los padres decidimos qué es bueno para nuestros hijos, no el entorno. Si nosotros crecimos jugando canicas, tocando timbre, jugando a las escondidas y a los policías y ladrones y somos felices, ¿por qué ser tan egoísta y comprarles un teléfono celular? Las redes sociales en los niños y adolescentes son un peligro”, sentenció.

Gian Piero Díaz pide a los padres que no le den celulares a sus hijos. (Instagram)

Por otro lado, Gisela Valcárcel y Karla Tarazona también expresaron su molestia por la muerte de la niña. La rubia se pronunció en Twitter y lamentó lo sucedido. “Una niña ha fallecido, tenía 11 años y una compañera del salón le dio 2 pastillas que la llevaron a la muerte. Con muchísimo dolor vemos esta noticia, pero debemos recordar también que la niña que dio las pastillas es una niña. Ojo con el juicio público”.

La presentadora de ‘Préndete’ hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el caso y que se capturen a los responsables. “Queremos que se sepa la verdad de la situación. Cuántos padres de familia están preocupados a raíz de este caso. Si una compañera llevó esta pastilla, entonces pueden ingresar pastillas, armas, cuchillos y quién sabe Dios qué más. Me imagino que la Dirección tomará cartas en el asunto. ¿Cómo ingresó esta sustancia en el colegio?”.

Gisela Valcárcel lamenta muerte de niña por 'reto de la pastilla'. (Twitter)

¿Qué es el reto clonazepam?

El llamado reto clonazepam es también conocido como “El que se duerma último gana” y consiste en la ingesta de Clonazepam, el cual contiene propiedades ansiolíticas y que induce al sueño. Aquel que logre ver cómo todos sus compañeros cae dormido reclama el triunfo del juego que viene siendo replicado por decenas de adolescentes en América Latina.

El padre de la afectada asegura que su hija fue obligada a consumir la pastilla en su intento por cumplir el reto difundido en redes sociales. Los padres de los compañeros de la menor han reclamado explicaciones a la directora del centro educativo. Las primeras versiones de lo sucedido señalan que las pastillas fueron llevadas por otro compañero de clase y que los profesores, profesoras y directivos no se percataron de lo sucedido.

En una entrevista en ATV Noticias, una madre relató que la menor le informó que sus compañeros de clase solicitaron asistencia a otros estudiantes al ver que no respondía, pero al darse cuenta de que la situación empeoraba, llamaron a una ambulancia. La estudiante continuaba experimentando convulsiones, por lo que una auxiliar la habría trasladado en su propio vehículo hacia el hospital Cayetano Heredia, donde finalmente fue admitida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).